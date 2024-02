Opération palestinienne à l’est d’Al-Qods : Des soldats israéliens visés

Les médias israéliens ont déclaré que « les auteurs de l’attaque sont sortis de la voiture et ont commencé à tirer sur les voitures. » Ils ont indiqué que l’un des auteurs a délibérément percuté un véhicule, provoquant un embouteillage, puis deux autres sont sortis et ont ouvert le feu avec deux fusils et un pistolet.

De son côté, le commandant de la brigade Shay au sein de la police d’occupation a déclaré que « les assaillants étaient arrivés dans deux voitures différentes et étaient armés de fusils M-16 et Carlo, de grenades à main et de chargeurs à balles ». Et d’ajouter : « Il ne s’agit pas d’une opération unique, mais d’une attaque menée par un groupe ».

Il convient de noter que la colonie Maale Adumim est construite sur les terres des localités palestiniennes d’Al-Eizariya et Abu Dis. Selon les autorités d’occupation, les auteurs de l’opération à Maale Adumim sont les frères Mohammad et Kazem Zawahra ainsi qu’Ahmad Al-Wahsh originaires de de Bethléem.

Deux des auteurs de l’opération sont tombés en martyre et le troisième a été grièvement blessé et arrêté.