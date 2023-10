OMT : Fatim-Zahra Ammor préside la délégation marocaine à la 25ème Assemblée Générale

A l’occasion de la 25ème session de l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme qui se tient à Samarcande en Ouzbékistan, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, représente le Maroc aux côtés de ministres et hauts responsables en charge du tourisme des états membres de l’OMT.