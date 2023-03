OCP : Plus de 114,5 Mrds DH de CA en 2022

Cette performance reflète principalement la hausse des prix de vente dans les trois segments qui a largement compensé la baisse des volumes de ventes, explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats à fin décembre 2022.

Dans le détail, le CA de la Roche a augmenté de 51% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’amélioration des prix, dans un contexte de baisse des volumes d’exportation vers les principales régions importatrices, précise la même source.

S’agissant du CA de l’acide phosphorique a affiché une légère hausse de 1% d’une année sur l’autre, la baisse des volumes d’exportation, principalement vers l’Europe et l’Inde, ayant largement compensé la hausse des prix de l’acide phosphorique, fait savoir l’OCP, notant que la baisse des volumes de vente vers l’Inde s’explique principalement par l’évolution du mix produit en faveur des engrais et du report des importations d’acide phosphorique au deuxième trimestre.

Pour les engrais, le CA a augmenté de 44% par rapport à l’année dernière, grâce à la hausse des prix de vente, qui a compensé l’impact de la baisse des volumes d’exportations. Les conditions économiques moins favorables des agriculteurs, liées à la hausse des prix, ayant entraîné une baisse de la demande mondiale. Pour ce qui est de la marge brute, elle s’est élevée à 70,38 Mrds DH, en hausse par rapport aux 55,22 Mrds DH enregistrés un an plus tôt.

L’amélioration des prix de vente ayant largement contrebalancé la hausse des coûts de matières premières, notamment, l’ammoniac et le soufre. L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a, quant à lui, progressé de 38% à plus de 50 Mrds DH contre 36,27 Mrds DH en 2021. L’amélioration des prix de vente, ainsi que l’efficacité opérationnelle du Groupe se sont traduites par une marge d’EBITDA de 44%.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 40.382 MDH, en hausse significative par rapport aux 25,8 Mrds DH réalisés l’année dernière. L’endettement financier net s’est élevé à 50,94 Mrds DH avec un ratio de levier financier de 1,02x au 31 décembre 2022, qui se compare à 1,24x, affiché à fin Décembre 2021.