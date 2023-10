Niger : Visite de travail du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine à Bamako

Le Premier ministre nommé par la junte du Niger a effectué, jeudi dernier, une visite de travail de quelques heures au Mali. A. M. Lamine Zeine a eu une importante séance de travail avec une délégation conduite par son homologue malien Choguel Maïga, avant d’être reçu par le chef de la junte malienne.

Ali M. Lamine Zeine a effectué ce déplacement à Bamako pour remercier la junte malienne de son soutien depuis le coup d’État qui a renversé le Président Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023.

Les Maliens ont subi, avant le Niger, les sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Le Mali a donc conseillé à son voisin sur les meilleurs moyens pour contourner ces sanctions. Les ministres chargés des questions de défense et de sécurité des deux pays ont de leur côté évoqué la situation sur le terrain.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont récemment signé une alliance sur les questions de défense. Les opérations militaires communes devraient se multiplier. La diversification des partenaires étrangers était à l’ordre du jour, également. En la matière, Niamey fera de plus en plus comme Bamako en renforçant sa coopération militaire avec la Russie.