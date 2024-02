Marocanité du Sahara : Le Cap-Vert garde le cap !

Le Cap-Vert réitère son appui à la marocanité du Sahara. Une position réaffirmée, ce lundi 5 janvier à Rabat, par le ministre cap-verdien des Affaires étrangères, Rui Alberto De Figueiredo Soares, dans une déclaration à la presse lue à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

En mars dernier, José Maria Neves, président de la république, au pouvoir depuis le 9 novembre 2021, avait signé des déclarations en faveur du Polisario. « Nous espérons que ce référendum pourra avoir lieu afin que ce conflit qui existe encore au Maghreb puisse être résolu efficacement pour le bien des populations. Il est bon de donner la parole au peuple sahraoui dans le cadre du système des Nations unies, dans le respect du droit international pour que le peuple puisse décider de son avenir, décider de son destin » avait-il affirmé. Le Cap-Vert, rappelle-t-on, a ouvert un consulat à Dakhla, en août 2022.

Le Gabon aussi

Régis Onanga Ndiaye, ministre gabonais des Affaires étrangères, de la coopération sous régionale et des Gabonais de l’étranger, a assuré le Maroc du « soutien inconditionnel et constant » de son pays dans la question du Sahara.

Le Royaume du Maroc, un partenaire privilégié du Gabon, « bénéficiera toujours du soutien inconditionnel et constant du Gabon sur la question de la marocanité du Sahara », a affirmé à la presse le chef de la diplomatie gabonaise à l’issue de ses entretiens, lundi à Rabat, avec son vis-à-vis marocain en marge de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire.

Le responsable gabonaise a, à cet égard, indiqué que son pays a depuis toujours affirmé, sur le plan bilatéral et multilatéral, son soutien à la marocanité du Sahara, notant que « cette position est claire et ne souffre d’aucun doute, comme en témoigne l’ouverture d’un Consulat général du Gabon à Laâyoune qui fonctionne de fort belle manière avec le soutien des plus hautes autorités marocaines ».

Il s’est, par ailleurs, réjoui de l’excellence des relations politiques et diplomatiques unissant les deux pays, tant au niveau ministériel, que commercial et sur les questions de développement, formant le vœu de voir se consolider davantage la coopération bilatérale, au regard de l’excellence des relations entre les deux pays, notamment autour de questions innovantes.

Le ministre gabonais a également réitéré l’importance de la tenue prochaine d’une commission mixte entre le Maroc et le Gabon, saluant la présence de nombreuses entreprises marocaines qui concourent au développement du tissu industriel et à l’activité commerciale du Gabon.

Onanga Ndiaye a, par ailleurs, indiqué avoir évoqué avec N. Bourita la situation politique au Gabon, relevant que les deux parties ont examiné le calendrier de la transition et son évolution « qui se déroule dans les meilleures conditions ».

« Je tiens à remercier le Royaume du Maroc pour le soutien et l’accompagnement qu’il offre au Gabon, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, étant donné que le Maroc est à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine, où se discute la question du Gabon », a-t-il dit.

A noter que la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire s’est tenue lundi et mardi à Rabat, avec la participation de 32 pays, dont de nombreux représentés au niveau ministériel, et de 23 Agences de développement des Nations Unies et autres institutions internationales et régionales.

Placée sous le thème « Solution aux défis du développement des Pays à Revenu Intermédiaire dans un monde en mutation », cette Conférence ministérielle de haut niveau s’inscrit dans le cadre de la Présidence marocaine du Groupe des Amis des pays à revenu intermédiaire dans le cadre des Nations Unies, qu’il assure depuis 2023, et dans la continuité de son plaidoyer en faveur des intérêts des pays en développement.