Marché du travail : A13% en 2023, le chômage s’installe pour de bon

En chiffres, le nombre de chômeurs a augmenté de 138.000 personnes, passant de 1.442.000 en 2022 à 1.580.000 chômeurs en 2023, ce qui correspond à une hausse de 10%, relève le HCP dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail en 2023.

Cette hausse est la conséquence d’un accroissement de 98.000 chômeurs en milieu urbain et de 40.000 en milieu rural. Par genre, le taux de chômage a augmenté de 1,2 point parmi les hommes, passant de 10,3% à 11,5% et de 1,1 point parmi les femmes, de 17,2% à 18,3%.

Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant de 18,6% à 19,7%, et de 0,7 point parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, passant de 4,2% à 4,9%.

Suivant l’âge, le taux de chômage est passé de 32,7% à 35,8% (+3,1 points) parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 19,2% à 20,6% (+1,4 point) pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 6,4% à 7,4% (1 point) pour celles de 35 à 44 ans, et de 3,3% à 3,7% pour celles de 45 ans et plus (+0,4 point).

Par ailleurs, au cours de cette période, le chômage a été marqué par la hausse de la proportion des personnes récemment en chômage. La part des personnes en situation de chômage depuis moins d’un an s’est élevée de 31,3% à 33,3%. Ainsi, la durée moyenne de chômage est passée de 33 mois à 32 mois. D’un autre côté, 27,8% des chômeurs se sont retrouvés dans cette situation suite à l’achèvement ou l’arrêt des études et 27% suite au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement.

Pour ce qui est du volume du sous-emploi entre 2022 et 2023, il est passé de 972.000 à 1.043.000 personnes, de 520.000 à 560.000 en milieu urbain et de 452.000 à 483.000 en milieu rural. Le taux de sous-emploi a ainsi augmenté de 9% à 9,8% au niveau national, de 8,1% à 8,7% en milieu urbain et de 10,4% à 11,6% en milieu rural.

Création d’emplois limitée

Le secteur du “Bâtiment et travaux publics” (BTP) a créé 19.000 postes d’emploi au niveau national en 2023, suite à la création de 24.000 postes en milieu rural et la perte de 5.000 en milieu urbain. Le secteur des “services” a créé 15.000 postes d’emploi en 2023, résultat d’une création de 33.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 18.000 en milieu rural, précise le HCP. Les nouveaux emplois créés au niveau de ce secteur proviennent principalement de la création de 31.000 postes par des “services sociaux fournies aux collectivités” (enseignement, santé, action sociale,…) et de 21.000 postes des activités d’hébergement et restauration.

En revanche, la perte des emplois a été principalement enregistrée au niveau la branche du “commerce” (74.000 postes). Le secteur de l’”industrie y compris l’artisanat”, a, de son côté, créé 7.000 postes d’emploi au niveau national (4.000 en milieu urbain et 3.000 en milieu rural). Par ailleurs, le secteur l’”agriculture, forêt et pêche” a perdu 202.000 postes d’emploi au niveau national, résultat d’une perte de 207.000 en milieu rural et une création de 5.000 en milieu urbain.

Par type d’emploi, le secteur des “services” a créé 30.000 emplois rémunérés et a perdu 15.000 emplois non rémunérés, alors que celui du BTP a créé 20.000 emplois rémunérés et a perdu 1.000 emplois non rémunérés. En outre, le secteur de l’”industrie y compris l’artisanat”, a créé 10.000 emplois rémunérés et a perdu 3.000 emplois non rémunérés. De son côté le secteur de l’”agriculture, forêt et pêche” a perdu 190.000 emplois non rémunérés et 12.000 rémunérés. En 2023, le secteur des “services” emploie 48,3% des actifs occupés, suivi de l’”agriculture, forêt et pêche” avec 27,8%. L’”industrie y compris l’artisanat”, contribue, de son côté, pour 12,2%. Le secteur du BTP emploie, quant à lui, 11,6% des actifs occupés. Près de deux tiers des actifs occupés ruraux (64%) exercent dans le secteur de l’”agriculture, forêt et pêche”, et les deux tiers des actifs occupés citadins (66,5%) travaillent dans le secteur des “services”.