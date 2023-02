Les mineures convolent toujours en noces : Ces chiffres qui détonnent…

Dans son allocation prononcée A l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2023, El Hassan Daki, président du ministère public, a déclaré que plus de 36.383 filles mineures ayant abandonné l’école au cours des deux dernières années en raison de demandes au mariage ont pu être réintégrées au sein des écoles, réduisant ainsi le nombre d’autorisations accordées en 2022. Cette réalisation a pu avoir lieu grâce aux efforts conjoints déployés par le ministère public et le ministère de l’Education nationale. Il s’agit d’une collaboration que les deux ministères entretiennent depuis 2021 dans le cadre d’un accord visant à garantir le droit, des filles en particulier, à l’accès à l’éducation qui s’avère être une solution pratique pour lutter contre le mariage des mineurs.

Il a en outre assuré que « la présidence du ministère public est engagée dans la lutte contre le mariage de mineures et tous les efforts consentis jusqu’à présent dans ce domaine s’inscrivent dans la mise en œuvre des Directives Royales visant la protection des femmes et des enfants contre les diverses formes d’exploitation et de délinquance ».

En effet, plusieurs sessions de formation et des réunions portant sur la sensibilisation ont été organisées par les deux ministères à l’intention des magistrats du ministère public, en collaborant avec le Conseil de l’Europe et l’ONU femmes. Les parties ont accordé une attention particulière à ce sujet étant donné qu’en 2022, environ 20.097 demandes d’autorisation de mariage de mineurs ont été déposées et rien que 6.445 d’entre elles ont été rejetées, alors que 13.652 demandes ont été approuvées.

« Alors que le texte de loi accorde au magistrat la possibilité de statuer sur l’autorisation de mariage d’un mineur en se basant soit sur l’expérience médicale soit sur l’enquête sociale, les différents parquets insistent de plus en plus sur la nécessité de mener les deux procédures. C’était le cas en 2022 s’agissant de 7.288 demandes. Les parquets généraux ont par ailleurs émis 16.166 requêtes appelant au refus de l’octroi d’autorisation dans le but de défendre l’intérêt du mineur », a rappelé le Président du ministère public.