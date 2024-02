Les « Brigades du Hezbollah » suspendent leurs attaques contre les USA : Et assurent avoir opté pour « la défense active »

« Nous annonçons la suspension de nos opérations militaires et sécuritaires contre les forces d’occupation, afin d’épargner tout embarras au gouvernement irakien », a annoncé le groupe sur son site Internet, dans un communiqué signé du secrétaire général Abou Hussein al-Hamidawi.

Réagissant à cette annonce lors d’un point presse à Washington, Pat Ryder, porte-parole du Pentagone a estimé que « les actions parlent plus fort que les mots ». « Nous avions appelé les groupes parrainés par l’Iran à cesser leurs attaques. Ils ne l’ont pas fait. Nous répondrons donc au moment que nous choisirons, et comme nous le voulons », a-t-il martelé.

Dimanche, trois soldats américains ont été tués et une quarantaine blessés dans une frappe de drone visant la « Tour 22 », base logistique située en Jordanie à la frontière avec la Syrie. Stationnés en Irak et en Syrie, les soldats américains et ceux de la coalition internationale antijihadiste ont été visés par des dizaines d’attaques depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre. Jusque-là toutefois, ces frappes de drones et tirs de roquettes n’avaient pas entraîné de pertes humaines.

Le président américain Joe Biden a promis des représailles « conséquentes », et indiqué tenir l’Iran « responsable » d’avoir fourni l’armement nécessaire à cette frappe, mais réaffirmé qu’il ne « cherchait pas » une « guerre plus étendue au Moyen-Orient », l’Iran démentant pour sa part toute implication dans l’attaque en Jordanie.

Dans leur communiqué, les Brigades affirment d’ailleurs que leurs « frères » de la « République islamique » d’Iran « se sont à plusieurs reprises opposés à la pression et à l’escalade contre les forces d’occupation américaines en Irak et en Syrie ».

Classées groupe « terroriste » par Washington et visées par des sanctions, les Brigades du Hezbollah – Kataëb Hezbollah en arabe – ont déjà été visées ces dernières semaines par des frappes américaines en Irak. Lundi, Sabrina Singh, une porte-parole du Pentagone, avait indiqué que l’attaque de drone en Jordanie portait « l’empreinte des Kataëb Hezbollah ».

Depuis la mi-octobre, au moins 165 attaques ont visé les troupes américaines et celles de la coalition antijihadiste en Irak et Syrie, dans le cadre des tensions régionales alimentées par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas.

La plupart ont été revendiquées par la « Résistance islamique en Irak », nébuleuse de combattants issus des groupes armés pro-Iran, qui dit agir en soutien aux Palestiniens et réclame le départ des soldats américains déployés en Irak.

Malgré la suspension des attaques, les Brigades du Hezbollah appellent mardi leurs combattants à « pratiquer une défense passive en cas d’action américaine hostile à leur encontre ».

Les forces américaines et de la coalition antijihadiste en Syrie ont été la cible de missiles lundi, a affirmé un haut responsable militaire américain, au lendemain de la mort de trois soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie.

« Plusieurs missiles ont été lancés contre les forces américaines et de la coalition dans la base de Chaddadi », dans le nord-est de la Syrie, a déclaré le haut responsable militaire sous couvert de l’anonymat. « Aucune blessure et aucun dommage aux infrastructures n’ont été rapportés », a-t-il ajouté.

Washington déploie environ 2 500 militaires en Irak et 900 en Syrie, dans le cadre d’un dispositif destiné à lutter contre une éventuelle résurgence du groupe jihadiste Etat islamique (EI).