Le Hezbollah toujours à l’offensive : Raids israéliens sur le sud-Liban…

En milieu d’après-midi, la résistance islamique a revendiqué, mercredi, l’attaque d’un attroupement de militaires israéliens dans les périphéries de la position al-‘Abbad, avec les armes appropriées. A quelques minutes d’intervalle,

Elle affirme avoir réalisé des tirs de roquettes Bourkan dans les périphéries de la position israélienne Rweisat al-Alam sur les hauteurs de Kafarchouba.

La veille le Hezbollah a annoncé avoir ciblé les sites d’Al-Samaqa et Bayad Blida avec des missiles.

La résistance a également ciblé les environs des colonies de la zone occupée de Nabi Yusha, avec des salves de missiles, en plus d’un rassemblement de soldats à proximité du site de Ramia.

Dans le contexte de l’érosion de la dissuasion israélienne aux frontières nord de la Palestine occupée, des sources fiables ont démenti à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen ce qui a été rapporté par la radio militaire israélienne selon lequel les forces spéciales israéliennes auraient mené une attaque terrestre la nuit dernière, dans la région d’Aita al-Shaab, pour la première fois depuis 2006. Les sources ont affirmé que ce que « les médias israéliens ont rapporté à ce sujet était faux et qu’aucune pénétration ni attaque au sol n’a eu lieu ».

Les sources ont placé l’affaire dans le contexte des efforts de l’occupation, par tous les moyens, pour remonter le moral des colons restants dans le nord et pour enregistrer un exploit imaginaire à travers les médias.

L’armée israélienne a indiqué avoir mené mercredi des attaques sur des cibles sur le sol libanais. Des avions ont visé « des infrastructures terroristes et des bâtiments militaires appartenant au Hezbollah terroriste dans la région libanaise de Houla », affirme un porte-parole des forces de défense israéliennes dans un message publié sur le réseau X. « Un char a effectué un raid pour éliminer une menace détectée dans la zone libanaise d’Aita al-Shaab », a-t-il précisé également.

Plus tôt, un tir de missile antichar a été détecté depuis le territoire libanais en direction de la région du Mont Dov, et les forces de défense israéliennes ont riposté. L’armée a également localisé un bâtiment militaire utilisé par le Hezbollah près du village de Marwahin et l’a détruit.

Face à cette situation, Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, a averti mercredi qu’une « confrontation totale » entre Israël et le Liban serait un « désastre complet », sur fond de craintes d’un embrasement dans la région. Depuis Davos, il a réitéré son appel à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza.

Les combats ont ravagé Gaza depuis les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre. Depuis lors, la frontière libano-israélienne est le théâtre d’échanges de tirs quasi quotidiens entre l’armée israélienne et le Hezbollah, allié du Hamas. « Les retombées qui se produisent déjà, le risque d’une véritable confrontation au Liban, ce serait un désastre total. Nous devons l’éviter à tout prix », a déclaré A. Guterres.