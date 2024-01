Le Hezbollah surprend Israël : Nouvelle attaque d’envergure contre la base de Meron

La branche armée du Hezbollah a affirmé, mardi 23 janvier, avoir visé avec des missiles la base de Meron. « En soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé à 10h50, ce mardi 23 janvier 2024, la base de contrôle aérien de Meron à Jabal Al- Jarmaq pour la deuxième fois, en réponse aux récents assassinats au Liban et en Syrie et aux agressions répétées contre les civils et les maisons, dans le sud du Liban », précise un communiqué produit à l’occasion.

La base de Meron est considérée comme le seul centre de gestion, de surveillance et de contrôle aérien, au nord de l’entité usurpatrice. Elle fait partie de l’une des deux bases dans l’ensemble de l’entité usurpatrice : Meron au nord et Mitzpe Ramon au sud. La base Meron est chargée d’organiser, de coordonner et de gérer toutes les opérations aériennes vers la Syrie, le Liban, la Turquie, Chypre et la partie nord du bassin oriental de la mer Méditerranée.

Cette base constitue également un centre majeur d’opérations de brouillage électronique dans les directions susmentionnées, et un grand nombre d’officiers et de soldats sionistes d’élite opèrent dans cette base.

La Résistance a en outre affirmé que ses combattants ont tiré, mardi, des missiles contre un attroupement des forces d’occupation sur la colline Cobra, entrainant des pertes confirmées. Dans ce contexte, la radio de l’armée d’occupation israélienne a rapporté le lancement de plusieurs missiles depuis le Liban vers la Galilée occidentale. Les médias israéliens ont fait état du retentissement des sirènes pour la troisième fois en deux heures en Haute Galilée et dans les zones éloignées de la frontière. « Un missile s’est abattu dans la colonie de Shifer, à l’ouest de Safed », a-t-on spécifié.

Le Médias de guerre du Hezbollah a en outre publié, la veille lundi, un résumé de ses opérations contre les positions et le déploiement de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne.

Dans le secteur Est, le site d’Al-Sammaqa dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par des missiles, provoquant des dommages directs. La résistance a été particulièrement active dans le secteur Ouest où une force israélienne, qui se préparait à mener une agression à l’intérieur du territoire libanais, a été ciblée avec des missiles à proximité de la caserne Zarit, ce qui a entrainé des pertes humaines dans ses rangs. En outre, un rassemblement de soldats israéliens à proximité de la position Al-Raheb a été visé avec des armes appropriées, causant des pertes confirmées. Plus tard, une force militaire israélienne sur les hauteurs d’Abou Dajjaj a été frappée avec des armes appropriées et a été directement touchée outre le ciblage, via des missiles, d’un rassemblement de soldats ennemis israéliens à proximité de la colonie d’Evin Menachem.

L’armée sioniste a riposté en attaquant le sud du Liban. Le correspondant d’Al-Manar a fait état de bombardements d’artillerie ciblant la périphérie des localités de Maroun al-Ras, al-Jebayn, Ramia, Blida, Aitaroun et Tayr Harfa. A cela s’ajoutent des raids nocturnes contre Aitaroun et Maroun al-Ras.