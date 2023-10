Le Hamas a ébranlé Israël : B. Netanyahu démonétisé

Les médias israéliens ont rapporté qu’ « après la fin de la première semaine de combats, il est devenu clair que l’ampleur du désastre dans la colonie de Kfar Aza est immense », ajoutant « qu’il y avait 25 morts, 13 disparus, 7 détenus et 6 blessés ».

De son côté, le réseau israélien Hamitav a indiqué que « l’ampleur de la catastrophe dans la colonie de Nir Oz est inimaginable », ajoutant « qu’environ la moitié des colons ont été tués ou portés disparus. Il y a entre 25 et 30 morts, en plus de 80 disparus sachant que le nombre de colons y est de 400 ».

Les médias israéliens ont rapporté que « Kiryat Shmona était devenue une ville fantôme ».

De même, les médias israéliens ont souligné « la persistance de la terreur parmi les colons, puisque la municipalité de Sderot a annoncé dimanche que plus de 90 % des colons quitteraient la ville jusqu’au soir ». De son côté, la porte-parole de la municipalité d’Ashkelon d’occupation israélienne a annoncé que « depuis le début des combats, 1 039 obus de roquettes ont été tirés en direction d’Ashkelon, dont 173 ont atterri sur le territoire de la ville ».

À son tour, l’analyste des affaires militaires du journal israélien Yedioth Ahronoth a affirmé que « si nous espérons que l’armée israélienne liquidera tous les éléments du Hamas et du Jihad islamique, cela n’arrivera jamais ».

Selon les chiffres officiels israéliens, 1 400 Israéliens ont été tués et plus de 3 400 blessés depuis le début de la bataille de Déluge d’Al-Aqsa.

Les médias israéliens ont rapporté que le Premier ministre d’occupation a décidé d’annuler à la dernière minute un discours prononcé devant des soldats de réserve, après avoir « reçu des insultes de la part de certains d’entre eux ». Selon la chaîne israélienne Channel 12, « Netanyahu est arrivé il y a plusieurs jours pour rendre visite aux soldats de réserve des brigades parachutistes de Maglan, et avant de prononcer un discours sur le podium, certains des participants l’ont hué, le qualifiant de menteur et que son administration est nulle, et autres insultes, obligeant Netanyahu à quitter les lieux rapidement ».

Plus tôt, Noam Tibon, général de division de la réserve d’occupation et ancien commandant du Corps du Nord, a déclaré « qu’il attribuait à Netanyahu un zéro sur sa direction du gouvernement, en raison de l’opération Déluge d’Al-Aqsa », qu’il a qualifiée « de plus grand échec de l’histoire de l’armée israélienne ».

Un peu plus tôt, un sondage d’opinion réalisé par le journal israélien Maariv avait montré un déclin du soutien des colons au parti Likoud, dirigé par B. Netanyahu, après l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Le gouvernement d’occupation, en particulier son chef, fait face à des accusations massives de la part de ses opposants politiques d’une part, et des colons de l’autre, en raison de son échec à repousser l’opération Déluge d’Al-Aqsa et celle de l’incapacité de la part de l’armée à protéger les Israéliens.

Hier, des ministres du parti israélien Likoud ont été attaqués par des colons qui les ont insultés et accusés de « détruire Israël » lors de leur visite aux blessés dans les hôpitaux israéliens. Plus tôt, les familles des prisonniers israéliens ont averti Isaac Herzog, président de l’entité sioniste, que si leurs fils ne revenaient pas, « ils ébranleraient Israël, si nécessaire, et n’accepteraient pas de les laisser à Gaza ».

Un nouveau sondage réalisé par le professeur israélien Camille Fuchs, selon une enquête incluant 620 personnes dans le seul secteur juif, a montré que 79 % des électeurs du parti de la coalition lors des récentes élections voient l’événement (Déluge d’Al-Aqsa) comme un échec des dirigeants israéliens. 94 % des Israéliens interrogés estiment que « le gouvernement israélien est responsable de la situation qui a conduit à l’effondrement de tout le système de protection des colonies dans le sud », et 75 % d’entre eux estiment que le gouvernement israélien en assume « une très grande responsabilité ».

Tension persistante en Cisjordanie :

En parallèle, il y a lieu de souligner que les incursions israéliennes meurtrières en Cisjordanie occupée ont doublé d’intensité et de nombre en même temps que l’offensive sanguinaire contre la bande de Gaza. Dans ses diverses villes, localités et camps, arrestations et perquisitions se poursuivent depuis que la région a été déclarée par l’entité sioniste « zone militaire fermée ».

Selon le site d’information israélien Walla News, citant l’armée d’occupation israélienne, cette dernière « a arrêté environ 230 dirigeants et militants du Hamas en Cisjordanie depuis le début de la guerre. » Mais ces attaques israéliennes sont contrées par les jeunes Palestiniens et des combattants des factions de la résistance qui ont doublé leurs actions avec l’opération Déluge d’al-Aqsa dans la bande de Gaza.

Le Centre d’information palestinien a recensé 842 actes de résistance au cours de la semaine qui a suivi le déclenchement de cette opération par le Hamas, soit une moyenne de 120 par jour.

Parmi ceux confirmés, il y avait 241 opérations de tir, 30 opérations qualitatives, une infiltration de colonie, 570 confrontations sous diverses formes et 98 manifestations et marches. 22 soldats israéliens ont été blessés mais les factions de la résistance ont confirmé qu’un certain nombre avaient été tués, mais qu’ils étaient dissimulés. Il y a eu 56 martyrs en Cisjordanie et 1100 blessés, selon un dernier bilan.

Des affrontements ont eu lieu dans 254 zones, dont Naplouse (45), Al-Quds (38), Ramallah (38), Al-Khalil (33), Jénine (27), Tulkarem (19), Bethléem (17), Qalqilya (13), Ariha (11), Salfit (9) et Toubas (4).

Dans la nuit de vendredi à samedi, des résistants palestiniens ont fait exploser un engin piégé hautement explosif au passage d’une véhicule israélien lors d’une incursion à Jénine au cours de laquelle des accrochages ont éclaté. A l’aube, une incursion israélienne a eu lieu dans le camp de Qalandia au nord d’al-Qods occupé.

Samedi matin, des accrochages armés ont eu lieu dans le camp Aqbat Jabr à Ariha (Jéricho) et dans la localité Salwad.

La ville de Naplouse a aussi été le théâtre d’accrochages pendant que l’armée d’occupation israélienne menait une campagne de perquisitions et d’arrestations d’éléments du mouvement Hamas. Une autre incursion a eu lieu dans la localité Bir Zeit au nord de Ramallah.

Des résistants ont ouvert le feu sur le checkpoint colonial de Huwara à Naplouse. Un affrontement armé avec des soldats de l’occupation à la barrière de séparation près du village d’Arbouna, à l’est de Jénine. Des résistants ont ouvert le feu sur la colonie de « Vered Yeriho » près d’Ariha.

Un adolescent palestinien de 16 ans, Hussein Moetaz Moussa a été touché mortellement à proximité du mur de séparation édifié dans la localité Beit Laqia à l’ouest de Ramallah. A l’aube du samedi, un jeune palestinien dont l’identité est inconnue a été tué à proximité de Issawiya à l’est de la ville sainte d’al-Qods. Vendredi, deux jeunes adolescents de 15 et 16ans avaient été abattus dans cette localité. Ce jour-là, il y a eu 16 martyrs en Cisjordanie selon le ministère palestinien de la Santé.

Le 12 octobre, les brigades al-Qods du Jihad islamique ont assuré que leurs combattants de la Brigade de Jénine ont ouvert le feu sur des soldats israéliens sur deux axes de la ville. A Toubas, elle a avorté une tentative d’infiltration d’une unité israélienne en ouvrant le feu sur elle.