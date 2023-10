Le front libanais s’embrase petit à petit : Le Hezbollah tient la dragée haute à Tsahal

La veille, le Hezbollah a réalisé quatre opérations qui ont visé 10 positions israéliennes à la frontalière du Liban, dont une caserne, au cours desquelles au moins un soldat a été tué et 9 autres blessés, des équipements de surveillance et d’espionnage détruits. Des chars ont été visés ainsi qu’un véhicule de transport. Il s’agit d’ « une riposte aux agressions israéliennes de samedi qui ont coûté la vie à trois civils », indique un communiqué de la résistance.

Samedi, l’armée sioniste a commis deux agressions meurtrières distinctes dans la région Alma al-Chaab où elle a visé la voiture de journalistes tuant un cameraman de l’agence Reuters et blessé 5 autres, dont des journalistes de l’AFP et de la chaine qatarie al-Jazeera . Dans la seconde, elle a bombardé une maison dans la localité de Chebaa, tuant un couple âgé.

Dans un premier communiqué, la résistance a révélé avoir ciblé un centre militaire ennemi dans la colonie de Shtula avec des missiles guidés, assurant qu’il y a eu des tués et des blessés parmi les soldats israéliens. Les médias israéliens ont rendu compte d’un tué et de 4 blessés dans un tir d’obus sur la colonie de Shtula à la frontière avec le Liban Après les tirs sur la colonie Shtula, l’armée d’occupation israélienne a décidé d’isoler la zone frontalière avec le Liban sur une profondeur de 4 km.

Dans le second communiqué, la Résistance Islamique a revendiqué des tirs sur la position al-Raheb qui surplombe la localité libanaise Aïta al-Chaab qui a fait l’objet de pilonnage israélien à l’artillerie. Assurant qu’un char israélien Merkava a été frappé. Les médias israéliens ont confirmé la frappe.

Dans une troisième attaque réalisée dans l’après-midi, la Résistance a indiqué que « ses combattants ont attaqué la caserne Hanita et frappé deux chars Merkava et un véhicule de transport, causant des pertes parmi les soldats israéliens ». Comme elle a assuré aussi avoir frappé les caméras et les équipements techniques fixés sur le mur de la colonie Metulla à la frontière. Selon des journalistes sur place, cette caserne compte les plus importants équipements d’espionnage et de surveillance dans cette région.

Les médias israéliens ont assuré qu’il y a eu 5 blessés dans l’explosion d’un missile Kornet dans la colonie Hanita. Ils ont rendu compte d’échange de tirs dans la colonie Kiriat Shmona. Les habitants de colonies situées à 9 km de la frontière avec le Liban ont été sommés de se rendre aux abris, ont-ils affirmé. Pour sa part, l’hôpital israélien de Naharia a signalé l’admission de 8 blessés dans les tirs de roquettes depuis le sud du Liban dont 4 dans un état grave.

En fin d’après-midi, la résistance a revendiqué une quatrième attaque contre 5 positions israéliennes frontalières du Liban à savoir « Jal al-Allam, Berkat Richa, Ramia, al-Manara et al-Abbad ». L’armée d’occupation israélienne a déclaré avoir frappé les infrastructures du Hezbollah à la frontière. Elle a demandé aux colons qui vivent ans un périmètre de 2 km de la frontière avec le Liban de s’enfermer dans les abris par crainte d’une opération d’infiltration.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a déclaré que l’Etat libanais assume la responsabilité des opérations qui ont lieu sur la frontière nord. L’armée libanaise a rapporté que trois de ses militaires ont été légèrement blessés dans un raid de l’aviation ennemie dans la soirée, à proximité de sa position située sur le mont Ballate entre Ramieh et Marwahine, au sud du Liban.

Commentant les récents événements à la frontière entre la Palestine occupée avec le Liban, Yoav Galant, ministre israélien de la Sécurité, a déclaré qu’Israël n’a pas intérêt à allumer le front nord. « Déclencher une guerre sur le front nord n’est pas dans l’intérêt d’Israël », a-t-il dit selon l’agence Reuters. Selon le quotidien Israélien Yediot Ahronoth, le responsable avait auparavant promis de faire payer le prix cher au Hezbollah s’il choisit la voie de la guerre.

Tsahi Hanegbi, président du Conseil de sécurité nationale israélien, est aussi de l’avis de ceux qui appréhendent l’expansion de la bataille vers d’autres fronts. « Le but n’est pas d’aller vers une bataille sur plusieurs fronts », a-t-il affirmé. Selon lui, il faut se concentrer sur le front sud car « la marge de manœuvre d’Israël est très limitée compte tenu de l’expérience dure sur le front sud ». Mais il a toutefois souligné les défis qu’Israël affronte sur le front nord où « pas un jour n’est passé depuis la bataille Déluge d’al-Aqsa sans tentative de tuer des soldats israéliens dans la région nord ».

Mêmes appréhensions chez les observateurs et analystes israéliens. Selon la chaine Channel 12, ce qui se passe au nord de la Palestine occupée et « tout simplement une guerre d’usure ».

Selon Or Hiler, correspondant militaire de la chaine de télévision Channel 13, « le Hezbollah poursuit ses efforts pour exécuter des opérations via des anti blindés au travers de la barrière de sécurité ». Faisant constater « qu’Israël ne se maitrise pas et riposte mais sans aller vers une offensive contre le Liban ».

L’analyste Halel Rosen de Channel 14 semble opter pour une riposte plus musclée par crainte du pire. « La guerre a effectivement commencé dans le Nord, où des échanges de tirs quotidiens font de nombreuses victimes israéliennes, et le Hezbollah a été le premier à attaquer et à blesser là-bas.

Si l’armée israélienne ne se réveille pas et écrase notre ennemi le plus grand et le plus dangereux, cela pourrait conduire à un autre désastre », a-t-il signalé.

Or, pour Diab Shamouni, membre de l’association « Leaders pour la sécurité » ,« la crainte du Hezbollah ne vient pas des missiles anti blindés mais de ses armes de haute précision, de calibre lourd et de longue portée qui menacent les infrastructures en Israël », a rapporté Channel13.