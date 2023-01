Le BP du PAM dénonce la campagne qui le vise : Et ne se solidarise pas avec A. Ouahbi

Le communiqué produit par le BP du PAM s’est limité, sans faire référence à A. Ouahbi par qui le scandale des avocats est arrivé, à « condamner la campagne féroce à laquelle la direction du parti fait face de temps à autre, qui est menée par des opposants et certains parties connues et inconnues, utilisant des méthodes viles et immorales ». Il faut dire que les sorties hasardeuses du patron du PAM ne sont pas les seules à avoir attiré l’ire de l’opinion. Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, est lui aussi l’objet, depuis des mois, de critiques en lien avec sa gestion du dossier pour lequel il a été nommé, mais aussi pour ses appointements qui sèment le doute.

L’instance dirigeante du PAM a dénoncé des « opérations de règlements de comptes », basées sur la « diffusion de rumeurs et de mensonges empoisonnés » et qui ciblent « l’unité du parti et la cohérence de sa direction et de ses bases ». Et le communiqué de conclure en affirmant que « ces campagnes tendancieuses ne décourageront pas la direction du parti à mettre en œuvre les réformes qui (…) sont dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens ».

Le BP du PAM qui avait manifesté, en octobre dernier, son appui à Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, lors de l’affaire du rappeur ElGrandeToto, ne semble pas pressé de voler au secours de son leader. Lequel n’a toujours pas bénéficié de la solidarité du gouvernement, comme cela se fait en pareilles circonstances. Ce qui soulève nombre d’interrogations, sans réponses pour le moment.