Lafargeholcim Maroc : Des revenus consolidés en légère progression

Le REX augmente de +10,5% à 2 978 MDH sous l’effet combiné de la hausse du CA et de l’optimisation des coûts de production. Dans ces conditions et compte tenu de la révision en 2022 de la base d’impôt différé, le RN consolidé ressort en appréciation de +11,2% à 1 548 MDH. Pour sa part, le RN social s’établit à 1 413 MDH contre 1 327 MDH une année auparavant. Sur le volet bilanciel, le cimentier devrait verser un DPA de 66 DH au titre de l’exercice 2023 (idem qu’en 2022), correspondant à un pay-out de 109% et un D/Y de 3,4% sur la base du cours au 29/12/2023. Selon le Management, le secteur cimentier devrait reprendre des couleurs avec le déploiement des aides directes au logement devant rebooster la demande immobilière, l’organisation de la CAN 2025 ainsi que la co-organisation de la CDM 2030 au Maroc.

Dans ce sillage, l’opérateur poursuit sa stratégie de diversification en élargissant sa gamme de produits à faible empreinte carbone, notamment ECOPact et ECOPlanet. Le Groupe prévoit également d’accélérer l’utilisation de combustibles de substitution et d’électricité verte qui représente 85% de la consommation en 2023.