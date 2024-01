La santé sous hypertension : Infirmiers et étudiants en médecine en colère…

Les syndicats de la santé devraient rencontrer demain, mardi, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, devrait enclencher aujourd’hui dialogue sectoriel avec les syndicats du secteur. Une relance qui intervient à l’heure où un accès de fièvre s’est emparé des étudiants en médecine qui refusent la réforme ministérielle du cursus, outres les infirmiers et techniciens de la santé qui protestent contre la détérioration de leurs conditions de travail et de vie.