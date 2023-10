La diplomatie chinoise s’implique dans le dossier palestinien : Une conférence internationale en vue…

En réponse à la question d’un journaliste sur la situation actuelle au Moyen-Orient, après sa rencontre le 13 octobre avec Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le chef de la diplomatie chinoise a expliqué que « la cause profonde de cette question est que l’aspiration de longue date de la Palestine à établir un État indépendant n’a pas été réalisée, et que l’injustice historique subie par le peuple palestinien n’a pas été corrigée ».

« Israël a le droit d’établir un État, et la Palestine a également le droit d’établir un État », a estimé W. Yi, a rapporté le ministère chinois sur son site. « Si la survie des Israéliens est garantie, qui se soucie de celle des Palestiniens ? Le peuple juif n’est plus chassé du monde, mais quand le peuple palestinien reviendra-t-il dans sa patrie ? » Et de poursuivre que « les injustices de toutes sortes existent dans le monde, et l’injustice faite aux Palestiniens, qui dure depuis plus d’un demi-siècle et qui est source de souffrance pour des générations, ne devra pas durer. Le règlement de ce dossier, c’est la solution à deux États, c’est la création d’un État palestinien indépendant, c’est ainsi que puisse se réaliser la coexistence pacifique entre la Palestine et Israël et la coexistence harmonieuse des peuples arabe et juif. Seule la mise en œuvre complète de la solution à deux États peut apporter une paix réelle au Moyen-Orient et une sécurité durable pour Israël. La bonne façon de faire avancer la solution à deux États consiste à reprendre les pourparlers de paix au plus vite, et tous les types de mécanismes de promotion de la paix doivent jouer un rôle positif. »

W. Yi a indiqué que l’envoyé spécial du gouvernement chinois sur la question du Moyen-Orient se rendra bientôt dans les pays concernés de la région et fera des efforts positifs pour promouvoir un cessez-le-feu, mettre fin à la violence et calmer la situation.

Dans le même temps, la Chine appelle également à organiser une conférence sous les auspices des Nations Unies le plus tôt possible, qui fasse davantage autorité, ait plus d’influence et soit de plus grande envergure, afin d’établir un consensus international sur la promotion de la paix et d’œuvrer à un règlement rapide, global, juste et durable de la question palestinienne, a ajouté le chef de la diplomatie chinoise. « Sur la question palestinienne, la Chine continuera à se tenir aux côtés de la paix, de la justice, du droit international, de l’aspiration commune de la majorité des pays et de la conscience humaine », a conclu le haut diplomate chinois.