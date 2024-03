Interdiction de TikTok aux USA : Pékin dénonce des « méthodes de voyous » !

Les autorités et médias d’État chinois se sont bien gardés de prendre part au débat nourri en Amérique sur TikTok. Mais cette réserve n’allait pas durer indéfiniment. « Les États-Unis n’ont jamais trouvé de preuves que TikTok menace leur sécurité nationale », a ainsi souligné Wang Wenbin, porte-parole de la diplomatie chinoise à une interpellation de médias étrangers. Plus, il a ajouté que « le projet de loi adopté par la Chambre des représentants des États-Unis met les États-Unis en contradiction avec les principes de concurrence loyale et les règles du commerce international. Si un soi-disant prétexte de sécurité nationale peut être utilisé pour exclure arbitrairement les entreprises prospères d’autres pays, alors il n’y a plus d’équité et de justice. Quand quelqu’un voit une bonne chose chez une autre personne et veut la lui prendre, ce sont définitivement des méthodes de voyous ».

« Des méthodes de voyous », dénoncées ce 14 mars et qui montrent au monde le vrai visage de l’Amérique, dit encore le haut diplomate chinois. « La manière dont les États-Unis gèrent l’incident de TikTok permettra au monde de voir plus clairement si les soi-disant règles et ordres des États-Unis sont réellement bénéfiques au monde ou servent simplement les intérêts des États-Unis eux-mêmes », détaille-t-il.

Si le projet d’interdiction était adopté, dit-il, cela reviendrait à se « tirer une balle dans le pied », car elle risquerait de « saper la confiance des investisseurs. »

Une décision « injustifiée », « excessive », ce sont déjà les termes qui avaient été employés par Pékin lorsque les employés fédéraux avaient reçu l’ordre de supprimer l’application chinoise de leur smartphone aux États-Unis. « Le gouvernement américain devrait respecter les principes de l’économie de marché et de la concurrence loyale, cesser de supprimer les entreprises et fournir un environnement ouvert, juste et non discriminatoire aux entreprises étrangères aux États-Unis », disait déjà la diplomatie chinoise, à cette époque.

Avec cette question : « À quel point une première superpuissance mondiale comme les États-Unis peut-elle manquer de confiance en elle, pour avoir si peur de l’application préférée des jeunes ? », oubliant de signaler que la version internationale de Douyin (TikTok), comme l’ensemble des applis étrangères d’ailleurs, sont censurés en Chine.

Au sujet de la « collecte massive de données », la direction de la maison mère chinoise ByteDance a fait savoir que l’application « était conforme aux pratiques de l’industrie », rejetant toute affiliation avec les autorités communistes. L’affaire est perçue ici comme un énième épisode de la guerre froide technologique entre les deux premières puissances. En Chine, Douyin est l’une des applications les plus consultées sur les smartphones. Mais sa version internationale est censurée.