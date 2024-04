Guerre ouverte israélo-palestinienne : Israël détruit la vie dans la bande de Gaza

Alors que la guerre israélo-palestinienne marche sur ses 200 jours, soit le plus long conflit israélo-arabe, l’occupation a commis 4 massacres durant les 24 dernières heures. Ainsi, 38 martyrs ont été transportés vers les hôpitaux, les autres sont encore sous les décombres, et 68 blessés ont été hospitalisés. Les équipes de secours ont du mal à arriver aux autres, assure le ministère de la Santé de Gaza. Ce dernier assure, dans son bilan de samedi, que le conflit à Gaza a fait depuis le 7 octobre dernier pas moins de 34.049 martyrs et 76.901 blessés.

La résistance palestinienne qui a surpris les stratèges israéliens par l’opération Déluge d’Al-Aqsa ne baisse pas les bras. Supportée par une majorité de gazaouis, elle s’ingénie à rendre le bilan de l’occupation barbare de l’enclave palestinienne le plus lourd possible. Les Brigades d’Al-Aqsa affirment avoir ciblé, samedi, des forces israéliennes aux abords de la vielle de Gaza. En plus, ils ont bombardé avec des obus lourds un rassemblement des forces israéliennes au niveau de Netsarim.

La ville de Gaza fait face à une catastrophe environnementale en raison de la fermeture de tous les puits d’eau depuis deux semaines, assure le gouvernement de Gaza. Les services sanitaires confirment, de leur côté, que les maladies respiratoires ont tendance à faire tâche d’huile dans l’enclave. Ce qui s’ajoute à d’autres maux indicibles. Les destructions réalisées par l’armée sioniste, avec le concours des bombes US, smart ou non, ont engendré 26 millions de tonnes de gravats qui nécessiteront des années pour les dégager et des dommages dans l’infrastructure, estimés à 18, 5 millions de dollars, soit l’équivalent de 97% de l’économie palestinienne, selon la Banque mondiale. De son côté, le porte-parole d’Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, a déclaré que « l’accumulation d’environ 270 mille tonnes de déchets solides à Gaza crée une catastrophe environnementale et sanitaire. » Pis, l’occupation a détruit l’unique station de dessalement, plus de 40 puits d’eau et 120 mille mètres linéaires du réseau d’eau de la ville de Gaza…

Israël s’entête à briser l’épine dorsale du Hamas, en éradiquant son bras armé, alors que les manœuvres militaires menées par l’armée sioniste dans le nord et dans le centre de l’enclave palestinienne se sont révélées vaines. Au rythme où vont les choses, Tel-Aviv doit tabler sur 10 ans de combats pour « effacer » toute trace palestinienne, comme entendent le faire ses ministres ultras. Le pourrait-il alors que l’opinion internationale penche de plus en plus en faveur d’un peuple possédé de ses terres ?

Mais il faut dire que l’armée d’occupation ne se contente pas des destructions de toute vie dans la seule enclave de Gaza. Sa barbarie sans limites s’exprime aussi en Cisjordanie occupée. Les forces d’occupation poursuivent pour le 2eme jour leur incursion meurtrière dans le camp de Nour Shams, à l’est de la ville de Tulkarem. Les combattants du camp assiégé tentent de repousser l’agression israélienne de cette zone située au nord-ouest de la Cisjordanie occupée. Le Croissant rouge palestinien assure avoir évacué 14 morts du camp alors que les combats acharnés se poursuivent depuis jeudi. A Naplouse, la situation n’est pas mieux au regard des expéditions punitives menées par l’armée israélienne, épaulant en cela les colons. Le décompte fait état d’un mort et de deux blessés parmi les Palestiniens et, côté israélien, de huit soldats blessés.

Certes, après les sanctions prononcées par les Européens à l’endroit de quelques associations de colons parmi les plus radicales, Washington compte suivre le même chemin. Avec un plus, selon le site US Axios, qui consiste en un blâme à une unité de l’armée israélienne soupçonnées de violer les droits humains. Tout cela parait inapproprié à l’heure où la reconnaissance de l’Etat palestinien est rejetée par l’administration US.