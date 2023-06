Gazoduc Nigeria-Maroc : Quatre nouveaux pays officialisent leur adhésion au projet

Vendredi 16 juin, chacune des compagnies publiques du pétrole du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Conakry et du Libéria ont signé un mémorandum d’accord avec la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) et l’Office National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc (ONHYM) en vue d’adhérer au projet de Gazoduc Nigeria-Maroc

Les accords signés avec les parties prenantes viennent élargir la liste des pays du tracé de l’infrastructure à rejoindre le projet. Outre la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Ghana qui ont rejoint l’initiative en décembre 2022, le Sénégal et la Mauritanie ont également officialisé leur adhésion au projet en octobre de la même année.

Tous ces participants ont d’ailleurs assisté aux activités du comité de pilotage de la mise en place de l’installation, tenus à Abuja. Des travaux qui ont vu la participation de plusieurs officiels de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ont été l’occasion pour les parties prenantes de faire le point sur l’état d’avancement du projet. Un moyen pour ces dernières d’envisager une éventuelle réorientation stratégique du projet, dont l’ambition est de pourvoir aux besoins énergétiques, notamment gaziers, des pays concernés. Ceci, en respectant les engagements environnementaux du continent, tout en conférant à l’Afrique, une nouvelle dimension économique, politique et stratégique.

Avec ce nouveau développement autour du projet de Gazoduc Nigeria-Maroc, et conformément au parcours de l’infrastructure, il ne reste désormais plus que le Togo pour boucler la liste des pays adhérant au projet.