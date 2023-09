Filets sociaux : “Amo Tadamon” a permis d’élargir le nombre des bénéficiaires de la CNSS

Intervenant à l’occasion de la tenue de la session de juin du Conseil d’administration de la CNSS, N. Fettah s’est félicitée des réalisations accomplies par la caisse, notamment la réussite de l’opération “Amo Tadamon” permettant à la population qui profitait du Ramed de bénéficier des services de la CNSS, et la poursuite de l’élargissement de la couverture médicale à l’ensemble des catégories professionnelles et des travailleurs non salariés.

A cet égard, la ministre a relevé qu’avec l’adoption de l’ensemble des textes de lois concernés, “la généralisation de l’assurance maladie obligatoire est devenue aujourd’hui une réalité dont nous devons être fiers”. Parmi les réalisations de la Caisse, elle a rappelé aussi l’augmentation des pensions de retraite de 5%, avec un minimum de 100 dirhams à près de 566 mille bénéficiaires avec une enveloppe budgétaire de 1,63 milliard de dirhams, et l’adhésion de la caisse au programme Data Tika mis en place par la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP).

N. Fettah a souligné, en outre, que la Caisse a renforcé son réseau, avec la création notamment de quatre directions régionales et de 45 nouvelles agences, adopté un nouveau Système d’Information de l’Assurance Maladie Obligatoire et lancé le programme Awrach pour faciliter l’accès à la protection sociale. La responsable a également relevé que le CA de la Caisse est l’occasion de s’assurer de la relance économique, notant que cette relance se traduit par l’augmentation de pratiquement 10% de la masse salariale déclarée à la CNSS. Elle a relevé que le gouvernement continue “avec discipline et rigueur” à appliquer les accords conclus dans le cadre du dialogue social, rappelant que le dernier conseil du gouvernement a adopté le décret portant augmentation du SMIG et du SMAG et ce, conformément aux engagements pris auprès du secteur agricole et de l’ensemble des secteurs économiques.

A l’ordre du jour cette session du Conseil d’administration figurent notamment la présentation du rapport annuel des activités de la caisse au titre de l’année 2022, l’arrêté des comptes de la CNSS au titre de l’année 2022, ainsi que l’examen du projet d’exonération provisoire des majorations et de pénalités de retard.