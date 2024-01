Face aux opérations du Hezbollah : Les Israéliens perdent le nord !

La Résistance islamique au Liban assure avoir visé un déploiement des soldats israéliens à Jabal Nazer avec des roquettes. Des médias israéliens ont assuré que le système de défenses aérien près de la colonie de Kiryat Shmona, frontalière avec le Liban, avait été activé. A Kiryat Shmona, il n’y a que des postes de contrôle de l’armée israélienne, ont-ils rappelé. D’autres opérations ont suivi, ciblant des attroupements de soldats et des sites militaires. La veille,

le Hezbollah libanais a déclaré via Telegram qu’il avait attaqué des groupes de soldats avec des roquettes près des sites d’Al-Summaqa, de Ramtha dans les fermes de Shebaa, du mont Nader et dans une base de l’armée israélienne à Khirbet Maar, a rapporté la chaîne Al Jazeera. Tout cela s’opère « en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable ». les opérations menées par le Hezbollah contre les cibles de l’occupation à la frontière libanaise ont concerné le secteur Est où des missiles ont été tirés contre le site d’Al-Summaqa dans les collines de Kafr Chouba et les fermes libanaises occupées de Chebaa, provoquant des dommages directs.

Dans le secteur Ouest, plus actif, c’est d’abord un attroupement de soldats israéliens à proximité de la caserne Adamit qui a été visé par des missiles, provoquant des pertes confirmées. Quelques heures plus tard, c’est le site de Birkat Risha qui a été traité avec des armes appropriées qui l’ont directement touché. Idem pour le site d’Al-Malikiyah et la position Al-Raheb.

Shay Clapper, commandant de la division Galilée, respire et vit le grand cauchemar de l’invasion de la région de Galilée par les forces Radwan, unité d’élite du Hezbollah, rapporte vendredi le journal israélien Yediot Aharonot (Ynet). « Israël doit rechercher des moyens alternatifs pour intercepter les drones envoyés par le Hezbollah, car la guerre s’est prolongée et le coût du lancement d’un missile depuis le Dôme de Fer est très élevé », ajoute le journal.

Selon le Ynet, « la triste vérité est que la région de Galilée ne ressemble plus à la région prospère qu’elle était autrefois, mais plutôt à une zone de guerre, et on ne sait pas qui la contrôle ». Et d’ajouter que « toutes les mesures que l’armée israélienne prenait pour tout véhicule qui voulait franchir la barrière de sécurité au sud du Liban dans les années 1990, quant au port d’armures et de casques jusqu’à l’extinction des phares des véhicules, sont aujourd’hui prises par l’armée israélienne mais pour franchir la nouvelle barrière de sécurité en Galilée, un territoire censé être sous le contrôle de l’armée israélienne ».