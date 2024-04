Enseignement et AREF : La tutelle parle réforme et performances…

Ces contrats, établis sur une période de trois ans et dotés de 20 indicateurs stratégiques de suivi, visent à soutenir la réforme du secteur tout en renforçant la régionalisation avancée et en encourageant la décentralisation et la déconcentration. Ils définissent clairement les engagements mutuels entre le ministère et chaque directeur d’AREF, résultant d’un processus de concertation et de négociation en accord avec le principe constitutionnel de corrélation entre la responsabilité et la redevabilité.

Dans cette optique, le ministère met en place de manière novatrice une chaîne de contrats de performance à tous les niveaux du système éducatif, alignés sur les objectifs stratégiques de la réforme. Cette approche favorise une chaîne de responsabilité cohérente à tous les niveaux, fondée sur des indicateurs de suivi de la performance et un dialogue de gestion.

Cette démarche renforce également la régionalisation avancée en favorisant la décentralisation et la déconcentration, facilitant ainsi le partenariat avec les conseils élus dans le cadre des plans de développement territoriaux.

Les contrats de performance simplifiés, établis sur trois ans avec les équipes des Académies régionales d’Éducation et de Formation et les Directions provinciales, comportent une vingtaine d’indicateurs stratégiques, dont la plupart pourront être déclinés jusqu’au niveau des établissements scolaires. Ces indicateurs incluent des aspects tels que les effectifs de la déperdition scolaire, le taux de réussite aux examens et le nombre d’enseignants bénéficiant de formation continue certifiante.

Enfin, cette approche renforce le rôle des conseils d’administration des AREF, puisque les plans d’action annuels qui en découlent seront soumis à leur approbation.