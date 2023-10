En déplacement à Riyad pour arracher une « condamnation » du Hamas : A. Blinken bloqué par un véto saoudien !

Citant deux sources bien informées, l’agence Reuters avait rapporté auparavant que l’Arabie saoudite allait geler son projet de normalisation de ses relations avec Israël, ce qui témoigne de ses efforts de repenser ses priorités de politique étrangère à la lumière de l’escalade de l’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Le conflit a également poussé le Royaume à communiquer avec l’Iran, puisque le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a reçu le premier appel téléphonique du président iranien Ibrahim Raïssi alors que Riyad tentait d’endiguer l’augmentation et l’expansion de la violence dans la région.

Les deux sources ont déclaré à Reuters que les négociations – soutenues par les États-Unis – sur la normalisation avec Israël seraient reportées, ce qui constitue une étape majeure pour le Royaume afin d’obtenir ce qu’il considère être le fruit véritablement souhaité d’un accord de défense avec les États-Unis.

La première source a déclaré que les pourparlers ne peuvent pas reprendre maintenant et que la question des concessions israéliennes aux Palestiniens devra devenir une plus grande nécessité lorsque les pourparlers reprendront. La source a ajouté que Washington a fait pression sur Riyad cette semaine pour qu’elle condamne l’attaque du Hamas, ce que le prince Faysal ben Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères, a refusé de faire. Cela a été confirmé par une source américaine proche du dossier.

L’agence a également cité les propos de l’analyste saoudien Aziz Al-Ghasyan pour qui « la normalisation était déjà considérée comme interdite (dans le monde arabe), et cette guerre ne fait que le souligner. »

Dans le même contexte, Jake Sullivan,conseiller américain à la sécurité nationale, a déclaré cette semaine lors d’un briefing à la Maison Blanche que les efforts de normalisation « n’ont pas été reportés », mais il a déclaré que l’accent était mis sur d’autres défis urgents.

La suspension des discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël avait été évoquée par Bloomberg et Reuters le 13 octobre en fin de journée, citant des sources à Riyad.

Plus officiellement, le royaume saoudien a par ailleurs déclaré « son rejet catégorique des appels au déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza, et sa condamnation du bombardement continu de civils sans défense » dans ce territoire, a indiqué son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué le 13 octobre. Plusieurs milliers de Palestiniens ont fui vendredi à travers les rues dévastées de Gaza, espérant trouver refuge plus au sud, après que l’armée israélienne a intimé à la population d’évacuer le nord de ce territoire où elle se prépare à une offensive terrestre en représailles à l’attaque sanglante lancée il y a près d’une semaine par le Hamas. Le communiqué saoudien a été publié alors qu’A. Blinken arrivait à Ryad dans le cadre d’une tournée de six pays arabes, après être allé en Israël.

Ryad, qui n’a pas reconnu l’Etat d’Israël, a émis plusieurs communiqués cette semaine en soutien aux Palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères a également appelé le 13 octobre la communauté internationale à « agir rapidement pour stopper toute forme d’escalade militaire à l’égard des civils, empêcher une catastrophe humanitaire et apporter l’aide nécessaire aux habitants de Gaza ». « Les priver des moyens essentiels d’une vie décente est une violation de la loi humanitaire internationale et va exacerber la crise et les souffrances que la région connaît », a-t-il ajouté.

L’attaque du Hamas a subitement suspendu le processus de normalisation entre l’Etat hébreu et le royaume wahhabite. Depuis plusieurs mois maintenant, les deux pays se rapprochaient de plus en plus. «Nous nous approchons [de la normalisation] chaque jour », avait déclaré Mohammed Ben Salmane à Fox News le 21 septembre. En septembre dernier, les ministres israéliens du Tourisme et des Communications s’étaient même rendus sur place.