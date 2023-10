Économie mondiale : Le FMI commente ses perspectives mitigées

Intervenant lors d’un panel “Débat sur l’économie mondiale”, tenu en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI, G. Gopinath a souligné que l’inflation commence à ralentir et le système financier s’est bien maintenu malgré des taux d’intérêt plus élevés. Cependant, a-t-elle relevé, la croissance mondiale reste faible à court et moyen termes, avec une prévision du FMI d’environ 3%, bien en deçà de la moyenne des deux dernières décennies, en raison de toutes les politiques monétaires de resserrement.

G. Gopinath a également noté que le monde connaît un nombre important de chocs, tels que les conflits géopolitiques et leurs conséquences sur les cours de l’énergie, ajoutant que l’endettement est à des niveaux record et crée des incertitudes.

De son côté, Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a mis l’accent sur la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement, préconisant de déconcentrer et de diversifier les chaînes d’approvisionnement pour renforcer la résilience. A cet égard N. Okonjo-Iweala s’est déclaréé pour la promotion de la “réglobalisation” pour renforcer la résilience inclusive, ce qui permettrait d’éviter la fragmentation du commerce, laquelle aurait des conséquences négatives sur l’économie mondiale. De plus, elle a jeté la lumière sur la montée en puissance du commerce numérique et des services livrés numériquement, suggérant que des efforts doivent être faits pour soutenir ces secteurs.

Pour sa part, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a abordé la situation économique actuelle après les récentes crises, revenant sur les perturbations de l’approvisionnement, la volatilité des prix de l’énergie, l’ajustement des salaires à l’inflation, les politiques de resserrement et les réformes structurelles à venir liées à la “réglobalisation” et au changement climatique. Parallèlement, elle a souligné l’importance de la coordination entre les banques centrales et les autorités fiscales pour atteindre la stabilité des prix. En ce qui concerne le commerce, C. Lagarde a recommandé la mise en œuvre complète des directives existantes pour libérer la prestation de services et encourager les investissements dans la transition verte et l’économie numérique.