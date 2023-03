e-Government Survey 2022 de l’ONU : Al Akhawayn sélectionnée pour élaborer la version française

Ce rapport mesure l’efficacité de l’administration en ligne dans la prestation de services publics et sert d’outil d’analyse comparative et de développement permettant aux pays d’apprendre les uns des autres, d’identifier les points forts et les défis de l’administration en ligne et de façonner les politiques et stratégies.

En tant que partenaire privilégié de l’UNDESA, l’Université Al Akhawayn a une longue expérience de coopération dans les domaines du e-gouvernement et de l’administration publique. AUI est, depuis 2012, un membre actif du Groupe d’experts des Nations Unies sur l’e-gouvernement et a contribué à la création et à l’élaboration de cinq éditions de la même enquête. De surcroît, l’Université a été très active au sein du Comité d’experts des Nations Unies sur l’administration publique (CEPA) au cours des 15 dernières années, sous différentes responsabilités (président, membre et observateur) et a participé à de nombreuses publications et recommandations sur le CEPA. AUI a également remporté le prix CEPA du meilleur projet de gouvernement électronique qui vise à améliorer la bonne gouvernance dans un pays en voie de développement.

La sélection d’AUI par l’UNDESA pour travailler ce projet d’envergure démontre l’expertise et le leadership de l’université dans le domaine. L’implication d’AUI auprès de l’UNDESA a permis à l’université de partager ses connaissances et son expérience avec d’autres institutions et gouvernements du monde entier, contribuant ainsi à améliorer les services publics et à renforcer la bonne gouvernance, à travers le monde. AUI s’engage ainsi à poursuivre son travail avec l’UNDESA et d’autres organisations internationales pour promouvoir le développement durable et améliorer les services publics dans le monde entier, en adéquation avec les objectifs de développement durable (ODD) en faveur de la prospérité.