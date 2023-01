Des drones ciblent un site militaire à Ispahan : Téhéran convoque l’ambassadeur d’Ukraine

Le ministère iranien de la Défense a indiqué dans un communiqué que l’attaque contre un site militaire dans la ville d’Ispahan a été menée par trois petits objets volants. Les trois drones ont explosé en vol avant d’atteindre leur objectif. L’un a été touché par des tirs de la défense anti-aérienne et les deux autres ont explosé grâce au système anti-aérien électronique.

Le ministère n’a accusé aucun groupe ou pays. Mais dans le passé, l’Iran a accusé Israël d’avoir mené plusieurs attaques, notamment au drone, contre des installations militaires ou nucléaires du pays. Mohammad Reza Janisari, vice-gouverneur d’Ispahan, a affirmé, dans une déclaration télévisée dimanche que l’attaque « n’a pas fait de blessés », ajoutant « qu’une enquête avait été ouverte pour en déterminer les causes ».

En avril 2021, l’Iran a accusé Israël d’avoir attaqué son installation nucléaire souterraine de Natanz, endommageant un atelier de fabrication de centrifugeuses destinées à l’enrichissement d’uranium. En 2020, l’Iran a également accusé Israël d’une attaque sophistiquée qui a tué un scientifique, le patron de son projet nucléaire.

La région d’Ispahan abrite de nombreuses installations militaires et nucléaires du pays. En tout cas, le ministère de la Défense a affirmé dans son communiqué que l’Iran allait poursuivre avec détermination son programme pour renforcer sa puissance militaire. Ce qui laisse entendre que le site visé était important du point de vue stratégique.

Citant des responsables US et des sources bien informées, le Wall Street Journal a rapporté « qu’Israël avait mené l’attaque de l’Iran samedi ». Il a souligné que « les États-Unis et Israël recherchent de nouvelles façons pour endiguer les ambitions nucléaires et militaires de Téhéran ».

Le journal a noté que « l’armée israélienne a refusé de commenter l’affaire » et a lié l’attaque à la visite de William Burns, chef de la CIA, il y a quelques jours dans les territoires palestiniens occupés. Le journal US a rappelé les propos du chef d’état-major israélien, Halevy, la semaine dernière, selon lesquels « Israël et les Etats-Unis se préparent au pire ».

Des clips vidéo filmés par des citoyens iraniens ont montré « qu’une petite explosion s’est produite sur le toit d’un des bâtiments adjacents à une rue principale d’Ispahan », ce qui indique qu’il s’agit de l’explosion d’un drone abattu.