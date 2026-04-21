Football : L’AS FAR poursuit son équipée africaine sans l’OCS

L’AS FAR a validé son billet pour la grande finale malgré une défaite (1-0) lors du match retour face à la Renaissance de Berkane, disputé samedi soir au Stade Municipal de la ville de l’Oriental. A l’aller, l’AS FAR qui a marqué deux buts a su gérer son avantage pour négocier le dernier acte de la plus prestigieuse compétition africaine.

Cette qualification revêt une dimension particulière pour les sociétaires de l’AS FAR. Sacrée en 1985, l’AS FAR demeure la première équipe marocaine à avoir remporté la Ligue des champions africaine, un exploit fondateur dans l’histoire du football national. Quarante ans plus tard, le club se retrouve à nouveau en position de jouer le titre continental, avec l’ambition de renouer avec son glorieux passé et de consacrer la place de choix des équipes marocaines en Afrique.

En finale, l’AS FAR sera opposée aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, tombeurs des redoutables tunisiens de l’Espérance sur le même score 1-0 en aller comme au retour. Cette affiche, prévue fin mai, s’annonce particulièrement disputée entre deux formations ambitieuses, déterminées à inscrire leur nom au palmarès de la compétition.

Quant à l’Olympique de Safi, il quitte la scène continentale avec les honneurs. Pour sa première participation africaine, le club safiot a réalisé un parcours solide en atteignant les demi-finales de la Coupe de la CAF. Opposé à l’USM Alger, l’OCS a été tenu en échec (1-1) lors du match retour, après un nul blanc à l’aller, insuffisant pour se qualifier pour la finale.