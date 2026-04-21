Boxe : Les Marocains en Russie

Un communiqué de la Fédération royale marocaine de boxe (FRMB) précise que la participation de l’équipe nationale à ce tournoi s’inscrit dans le cadre des préparatifs aux prochaines échéances internationales et permettra de connaître le niveau de préparation technique, physique et de compétition des éléments nationaux.

La présence à ce rendez-vous sportif international, poursuit la FRMB, est d’autant plus importante par ce qu’elle mettra aux prises des écoles pionnières dans cette discipline sportive.

Chez les hommes, le Maroc sera représenté par Soulaimane Samghouli (65 kg), Yassine Chadghour (65 kg), Zine El Abidine Amrough (70 kg), Yassine El Ouarz (75 kg) et Mohamed Amine Harnoun (80 kg).

Chez les dames, les couleurs nationales seront défendues par Hasnaa Larti (75 kg) et Nesrine Amine (75 kg).

La délégation marocaine sera présidée par le vice-président de la FRMB, Nabil Hilmi, et composée des entraîneurs Mohamed Arjaoui, Driss Moussaid, Adil Bela et Mehdi Khalsi.