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Match amical : Le Maroc à l’épreuve du Salvador dans le Maryland

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Match amical : Le Maroc à l’épreuve du Salvador dans le Maryland

Le match se jouera au Northwest Stadium à Landover, dans le Maryland (États-Unis). « C’est, définitivement, un engagement de haut niveau qui s’ajoute à notre processus », a déclaré Y. Bukele.

Cette rencontre amicale aura lieu quelques jours avant un autre match préparatoire que les Lions de l’Atlas vont disputer contre la Norvège,  le 7 juin, au Sports Illustrated Stadium à Harrison dans le New Jersey (États-Unis).

Le Maroc qui a déjà disputé deux rencontres amicales a fait match nul (1-1) avec l’Équateur à Madrid et battu le Paraguay (2-1) à Lens.

Le Maroc a été tiré au sort dans le groupe C du Mondial 2026 aux côtés de l’Écosse, du Brésil et d’Haïti. Les Lions de l’Atlas affronteront le Brésil lors de leur match d’ouverture de la phase de poules, le 13 juin au MetLife Stadium à East Rutherford dans le New Jersey. Ils affronteront ensuite l’Écosse le 19 juin au Gillette Stadium à Foxborough, près de Boston, avant de conclure la phase de groupes contre Haïti le 24 juin au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, Géorgie.

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