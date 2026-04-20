Incidents de la Finale de la CAN 2025 : Trois supporters sénégalais relaxés

Les trois hommes ont quitté la prison d’Al Arjat 2, au nord-est de la capitale, sous escorte de la gendarmerie, avant d’être conduits vers un commissariat près de Salé. Ils y ont été remis en liberté en présence de représentants de l’ambassade du Sénégal. À leur sortie, l’un d’eux a lancé « dima Maroc, dima Maghrib », affichant un sourire.

Interpellés le 18 janvier, soir de la finale, ils avaient été condamnés pour des faits de hooliganisme, incluant violences contre les forces de l’ordre, dégradations, jets de projectiles et tentative d’invasion de la pelouse. Dans le même dossier, quinze autres supporters sénégalais restent détenus, purgeant des peines de six mois à un an, confirmées en appel lundi.

Un Français d’origine algérienne a également été libéré samedi après avoir purgé une peine de trois mois pour avoir jeté une bouteille d’eau et incité aux violences.

La finale du 18 janvier avait dégénéré dans les dernières minutes, après un penalty accordé au Maroc et un but refusé au Sénégal. La décision arbitrale avait provoqué la colère des joueurs sénégalais, qui avaient quitté temporairement le terrain, tandis que des supporters tentaient d’envahir la pelouse. La rencontre avait finalement repris. Le Maroc avait manqué son penalty, et le Sénégal s’était imposé 1-0 en prolongation, grâce à Pape Gueye. Quelques semaines plus tard, la CAF a sanctionné la sortie du terrain de l’équipe sénégalaise et a attribué la CAN 2025 au Maroc, une décision contestée par le Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport.