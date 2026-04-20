Gaz butane : La grève des distributeurs annulée

Ahmed Mada, porte-parole officiel de l’association, a signalé que cette décision faisait suite à l’approbation d’une augmentation de la marge bénéficiaire des distributeurs à 30 dirhams par tonne, qui n’avait pas changé depuis 2016. Il a considéré cette étape comme un pas significatif reflétant la réactivité du gouvernement face aux demandes des professionnels. La réunion avait également abouti à des solutions concrètes pour plusieurs problèmes en suspens qui n’avaient pas été résolus depuis un certain temps, notamment ceux liés aux défis organisationnels et professionnels auxquels le secteur est confronté.

Sur la base de ces résultats, l’association a confirmé dans un communiqué qu’elle sursoit à la grève prévue, notant que le dialogue avec les autorités s’était déroulé dans une atmosphère positive, menant à des résultats pratiques susceptibles d’améliorer les conditions de travail des professionnels.

L’escalade prévue par l’association est intervenue dans un contexte de hausse des coûts et de gel des marges bénéficiaires depuis des années.