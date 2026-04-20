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Arnaque bancaire : Un réseau tombe dans les filets de la police

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Arnaque bancaire : Un réseau tombe dans les filets de la police

Selon les données de l’enquête préliminaire, les suspects contactaient les victimes par téléphone, prétendant leur offrir des prestations d’assistance sociale. Ils incitaient ensuite les victimes à révéler leurs coordonnées bancaires, qui étaient ensuite utilisées frauduleusement pour retirer des fonds de leurs comptes.

Des investigations techniques et des enquêtes de terrain ont permis l’identification et l’arrestation des suspects. Une vérification de leurs antécédents dans la base de données de la police a révélé que l’un d’eux était recherché à l’échelle nationale en vertu d’un mandat émis par la Gendarmerie royale à Oujda, pour suspicion d’implication dans une affaire d’agression et de coups et blessures.

Les détenus ont été soumis à une enquête judiciaire pour approfondir les investigations et découvrir d’éventuelles ramifications.

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