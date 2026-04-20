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Effondrement mortel à Tétouan : Le parquet enquête sur la mort de deux enfants

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Effondrement mortel à Tétouan : Le parquet enquête sur la mort de deux enfants

Aussitôt informés, les autorités locales, les services de sécurité et les éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de mener les opérations de recherche et de secours, et de sécuriser le périmètre du bâtiment partiellement effondré, tout en prenant les dispositions nécessaires, précise la même source.

Les opérations de recherche ont permis de retrouver le corps d’un enfant âgé de 10 ans, tandis qu’une fillette de 8 ans, grièvement blessée, a été évacuée vers l’hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

Les autorités locales ont également indiqué que le parquet compétent a été saisi de l’affaire en vue d’ouvrir une enquête.

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