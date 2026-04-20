GMT+0 : La FNAC relance le débat en chiffres !

L’étude met en évidence un impact direct sur les conditions d’apprentissage. Preuve en est que plus de 65% des élèves interrogés jugent la qualité de leur sommeil « mauvaise ou très mauvaise » durant les matinées hivernales, tandis que près de 63% estiment que leur niveau de concentration est faible en début de journée. Les enseignants confirment pareil constat. Près de 66,6% d’entre eux observent une baisse notable de l’attention dès la première heure de cours, et 75% signalent une hausse des retards et des absences. Plus inquiétant encore, plus de 90% des professeurs relèvent des signes de fatigue physique et de déséquilibre psychologique chez les élèves.

Au-delà de l’aspect pédagogique, d’importance sans le moindre doute, la question sécuritaire s’impose comme une préoccupation majeure. Plus de 61% des élèves déclarent ne pas se sentir en sécurité lors de leurs déplacements matinaux dans l’obscurité, un ressenti partagé par plus de 60% des parents.

Cette situation engendre également une pression organisationnelle sur les familles, contraintes d’adapter leurs horaires et leurs habitudes. Près de 62% des parents estiment que ce régime horaire affecte négativement le sommeil de leurs enfants. Plus, sur le plan économique, l’étude pointe une hausse des dépenses énergétiques et non plus une économie d’énergie, comme se plaisait-on à affirmer. Plus de 59% des ménages déclarent une augmentation de leur consommation, notamment liée à l’éclairage et au chauffage le matin. Une tendance confirmée du côté des entreprises, où près de 65% des employeurs évoquent une hausse des coûts énergétiques, accompagnée de perturbations dans la ponctualité des salariés.

Ces données relancent le débat sur la pertinence du maintien de l’heure GMT+1, instaurée de manière permanente depuis 2018. Si ce choix avait été justifié à l’époque par des impératifs économiques et d’alignement avec les partenaires européens, plusieurs experts estiment aujourd’hui que ces arguments perdent de leur poids, notamment avec la généralisation du télétravail et des outils numériques.

À l’international, des expériences similaires ont suscité des critiques, à l’image de Turquie, tandis qu’en Europe, les spécialistes en chronobiologie privilégient plutôt un retour à l’heure standard (GMT+0) pour préserver les rythmes biologiques. Les responsables sous nos Cieux doivent en tirer les conclusions qui s’imposent.