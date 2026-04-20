Lutte contre le désert sanitaire : Des centres lancés dans les régions du Sud

À cette occasion, Tahraoui a également donné, à distance, le coup d’envoi des services de 16 centres de santé urbains et ruraux répartis sur les régions de Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra.

Édifié sur une superficie de 2,5 hectares pour un coût global de 65 MDH, l’Hôpital de Proximité « Boumalne Dadès » de Tinghir est doté d’une capacité d’accueil de 45 lits et dispose d’un plateau technique intégré comprenant notamment un service des urgences, un bloc opératoire, des unités de maternité et de pédiatrie, des salles de consultation et d’hospitalisation, un laboratoire, un service de radiologie, ainsi qu’une pharmacie, en plus des infrastructures administratives et techniques.

Le ministère de tutelle a mobilisé 43 professionnels de santé, afin d’assurer une offre de soins au profit d’une population estimée à 71.635 habitants, couvrant la médecine générale, les spécialités de base, les examens radiologiques et biologiques, ainsi que les services hospitaliers.

Dans la province de Ouarzazate, le centre de santé rural de premier niveau « Souk Asstif », réalisé pour un coût global de 4,62 MDH, a aussi été lancé. Ce centre bénéficie à une population estimée à 4 295 habitants et comprend des espaces fonctionnels incluant une unité d’accueil, une salle d’attente externe, des salles de consultation, une salle de soins et d’injections, une salle d’électrocardiogramme, une salle de réunions, un local technique, une pharmacie ainsi que des installations sanitaires.

De même, dans la province de Zagora, le lancement des services du centre de santé rural de deuxième niveau « M’hamid El Ghizlane », doté d’une unité des urgences de proximité. Réalisé pour un coût global de 19,81 millions de dirhams, ce projet vise à renforcer l’offre de soins, améliorer leur qualité et assurer une prise en charge efficace des urgences au profit d’une population estimée à 7 500 habitants. Il comprend des infrastructures complètes, notamment des espaces d’accueil et de consultation, une salle d’urgences, une unité d’échographie, une salle d’accouchement, une unité postnatale, un espace de soins néonatals, ainsi qu’une pharmacie et des services de planification familiale.

Pour ce qui est des 16 centres de santé urbains et ruraux répartis sur les régions de Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra, le lancement des services concerne le dispensaire rural « Tamegroute » et du centre de santé rural de premier niveau « Abderrahmane Sahraoui » dans la province d’Errachidia.

Dans la région de Souss-Massa, sept centres de santé urbains et ruraux ont été mis en service dans les provinces de Taroudant et d’Agadir Ida-Outanane, dont deux centres de santé de deuxième niveau « Ouzioua » et « Ighri », trois centres de santé ruraux de premier niveau « Ikdi », « Assarak » et « Nahit », ainsi que le dispensaire rural « Targa Nmime » à Taroudant et le centre de santé urbain de deuxième niveau « Anza » à Agadir Ida-Outanane.

Dans la région de Guelmim-Oued Noun, quatre centres de santé ont été mis en service dans les provinces de Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni, à savoir le centre de santé urbain de premier niveau « Lekramz », le centre de santé rural de deuxième niveau « Fask » à Guelmim, le centre de santé urbain de deuxième niveau « El Ouatia » à Tan-Tan et le centre de santé rural de deuxième niveau « Tjaght » à Sidi Ifni.

Au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, trois établissements ont été mis en service, à savoir les centres de santé urbains de premier niveau « Al Wahda » et « 20 Août », ainsi que le dispensaire rural « Dchira ».

Ces centres de santé, relevant de la nouvelle génération des établissements de soins de santé primaires, visent à renforcer l’offre de soins au niveau des quatre régions et à rapprocher les services de santé au profit d’une population dépassant 147.000 habitants.

A noter que le MSPS a veillé à doter ces établissements d’équipements biomédicaux de haute qualité et à mobiliser des ressources humaines qualifiées, au nombre de 116 professionnels de santé, chargés d’assurer des prestations médicales et infirmières diversifiées. Ces prestations couvrent notamment les consultations générales, les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, en particulier le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies respiratoires, ainsi que le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, la santé scolaire, les actions de sensibilisation et d’éducation sanitaire, en plus de la veille épidémiologique et des services de santé mobile.