Préparatifs des Lions de l’Atlas : La Norvège en sparring partner

Avant ce rendez-vous avec la Norvège, le Maroc a déjà disputé deux matchs amicaux qui se sont soldés par un nul 1-1 face à l’Équateur à Madrid, grâce à une égalisation d’El Aynaoui, avant de s’imposer contre le Paraguay (2-1) à Lens, avec des buts de Bilal El Khannouss et Neil El Aynaoui.

Le Maroc se trouve dans le Groupe C aux côtés de l’Écosse, du Brésil et d’Haïti. Les Lions de l’Atlas débuteront leur compétition contre le Brésil le 13 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford, New Jersey.

Le second match se déroulera le 19 juin, au Gillette Stadium, près de Boston, contre l’Écosse. Enfin, le dernier match de poule se jouera face à Haïti le 24 juin au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, Géorgie.