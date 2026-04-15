Finale de la CAN 2025 : Les supporters sénégalais condamnés en appel

Les supporters, détenus depuis la finale du 18 janvier à Rabat, étaient accusés d’actes de violence contre les forces de sécurité, de destruction d’installations sportives, d’envahissement du terrain et de jets de projectiles.

Dans le jugement initial, neuf accusés ont été condamnés à un an de prison et à une amende de 5 000 dirhams, tandis que six autres ont écopé de peines de six mois et d’une amende de 2 000 dirhams. Les trois derniers ont été condamnés à trois mois de prison et à une amende de 1 000 dirhams.

Un accusé français d’origine algérienne a également été condamné à trois mois de prison et à une amende de 1 000 dirhams. Ceux condamnés à trois mois devraient être libérés à partir de samedi prochain.

Lors de l’audience en appel, les accusés ont réitéré leur innocence. La plupart d’entre eux ont témoigné en wolof, traduit en français puis en arabe, affirmant qu’ils étaient entrés sur le terrain sous la pression de la foule ou pour échapper aux « jets et projectiles », et non en protestation contre les décisions d’arbitrage.

L’avocat de la défense, Patrick Cabou, qui représentait un grand nombre de supporters, a déclaré qu’il « prend acte » de la décision d’appel, ajoutant que « l’accusation n’a apporté aucune preuve » pour ces charges.

Pour sa part, l’avocate de la défense Naima El Guellaf, a demandé les enregistrements vidéo sur lesquels étaient basées les accusations pour vérifier l’identification des accusés. Le parquet a rejeté cette demande, insistant sur le flagrant délit et affirmant que « le monde entier a été témoin de ces images en direct ». P. Cabou a estimé qu’« il y a des erreurs », arguant que « les vrais coupables sont au Sénégal ».