Football : Les Lionnes de l’Atlas griffent les Tanzaniennes

Sanaa Mssoudy a ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, avant de doubler la mise à la 77e minute. Yasmin Mrabet est ensuite venue sceller la victoire des Lionnes de l’Atlas en inscrivant un troisième but à la 80e minute.

La rencontre a été marquée par une bonne prestation technique, permettant au staff de tester l’état de forme des joueuses et d’expérimenter de nouveaux schémas tactiques face à un adversaire africain s’appuyant sur l’engagement physique.

Ce match préparatoire s’inscrit dans le cadre du programme d’entraînement en vue des prochaines échéances continentales qui attendent le football féminin national.

A noter que l’équipe nationale féminine disputera une seconde rencontre amicale face au Ghana, vendredi prochain, toujours au stade Moulay Hassan de Rabat, afin de poursuivre sa préparation et de renforcer la cohésion de l’équipe.