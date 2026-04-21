Tragique accident entre Mazoudia-Chichaoua : Trois morts dans une collision entre taxis

D’après des sources médiatiques, le drame s’est produit lorsqu’un taxi en provenance de Chichaoua, se dirigeant vers Marrakech, est entré en collision frontale avec un autre taxi roulant en direction d’Agadir.

L’impact, d’une extrême violence, a causé la mort immédiate des trois victimes. Les sept blessés ont été évacués vers l’hôpital régional pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte, sous la supervision du procureur, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.