Heure réglementaire : Le PPS appelle le CESE à faire la lumière sur ce dossier

« Notre initiative fait suite au débat qui anime la société marocaine concernant la question de cette heure supplémentaire, alimenté par l’inquiétude largement partagée quant aux répercussions sociales, psychologiques, sanitaires, économiques et environnementales négatives de cette mise en œuvre sur divers groupes et secteurs sociaux, notamment les étudiants, les élèves et les travailleurs », a écrit Rachid Hammouni, président du groupe parlementaire du PPS.

Aujourd’hui à l’opposition, le PPS a précédemment fait partie de la coalition du gouvernement mené par le Parti de la justice et du développement (PJD), qui a approuvé en 2018 le maintien de l’heure GMT+1. Actuellement à l’opposition aussi, la formation islamiste a récemment exprimé des critiques quant à une mesure qu’elle a prise elle-même, et dont l’abrogation fait l’objet de campagnes de pétition.

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a déclaré le jour même que la révision de cet horaire demeurait une question « complexe ». Lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants, elle a indiqué que les décisions à cet effet n’étaient pas prises au niveau sectoriel, mais plutôt encadrées par les lois en vigueur. Ce cadre normatif correspond au décret 2.18.855, qui a instauré l’heure GMT+1 comme légale et permanente, sauf durant le mois de ramadan.