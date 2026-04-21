Menace militaire pour l’Espagne : Plus de la moitié des Espagnols mettent à l’index le Maroc

L’enquête, réalisée entre le 15 et le 18 avril 2026, a interrogé 1 712 Espagnols en âge de voter. Elle présente une marge d’erreur d’environ ±3% et s’appuie sur une méthodologie tenant compte de la représentation par sexe, âge et affiliation politique.

Les résultats montrent que 57,6% des Espagnols considèrent le Maroc comme une « menace militaire », dans un contexte où Rabat continue de «revendiquer la souveraineté sur les villes de Ceuta et Melilla». Par ailleurs, 61,4% des sondés estiment que l’Espagne devrait « s’éloigner » du Maroc, contre 31,7% qui souhaitent renforcer les liens.

Le sondage révèle également que 52% des électeurs du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) voient le Maroc comme une menace. Cette perception est encore plus marquée parmi les électeurs du Parti populaire (PP) (97,3%) et du parti Vox (92,2%). À l’inverse, 62% des électeurs de Sumar et Podemos ne perçoivent pas le Maroc comme une menace, et 65% d’entre eux soutiennent des relations plus étroites.

Malgré tout, les électeurs du Parti socialiste restent divisés : 45,5% pensent que l’Espagne devrait s’éloigner du Maroc, tandis que 45,3% souhaitent renforcer les liens.

Cette division persiste malgré la politique de rapprochement de Pedro Sánchez avec Rabat depuis 2018, notamment après son soutien en 2022 à la proposition d’autonomie pour le Sahara occidental, marquant un tournant par rapport à la position traditionnelle de son parti.

Plus largement, l’enquête indique que la Russie est perçue comme la principale menace militaire par 67,9% des Espagnols, avec 74,2% d’entre eux souhaitant s’en éloigner, notamment en raison de la guerre en Ukraine.

Concernant les États-Unis, seuls 29,5% des Espagnols les considèrent comme une menace, tandis que 61,7% prônent un rapprochement. En outre, 52,1% des Espagnols voient Israël comme une menace militaire, contre 41,9% qui ne partagent pas cet avis, et 48% préfèrent s’en éloigner. Enfin, seulement 34,2% des Espagnols perçoivent l’Iran comme une menace, malgré les tensions régionales et son programme nucléaire, mais 78,5% estiment qu’il est nécessaire de s’en éloigner.