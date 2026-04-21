🌿 SIAM 2026
mercredi, avril 22, 2026
Banner
🌿 SIAM 2026
🌿 SIAM 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home MarocConseil de sécuritéDossier saharien : Le CS de l’ONU avance la date de la réunion ad hoc
Conseil de sécuritéDossier saharienMarocSahara marocainSouveraineté

Dossier saharien : Le CS de l’ONU avance la date de la réunion ad hoc

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Dossier saharien : Le CS de l’ONU avance la date de la réunion ad hoc

Ce réaménagement s’explique par les impératifs liés à la situation au Moyen-Orient. En effet, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran doit expirer dans la nuit de mardi à mercredi, suscitant des préoccupations au sein de la communauté internationale.

Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, ainsi que Alexander Ivanko, chef de la MINURSO, devraient présenter jeudi deux rapports portant sur les développements survenus dans la région depuis le 31 octobre 2025, date d’adoption de la résolution 2797.

La réunion du 30 avril, consacrée à l’examen de la révision stratégique du mandat de la MINURSO conformément à la résolution 2797, reste maintenue sans modification.

You may also like

Journée des prisonniers palestiniens : Grande marche de solidarité à Rabat

Menace militaire pour l’Espagne : Plus de la moitié des Espagnols mettent à l’index...

Heure réglementaire : Le PPS appelle le CESE à faire la lumière sur ce...

Flux migratoires : Frontex échaudé par l’activité en Méditerranée orientale

La biomasse marine à l’épreuve du dérèglement climatique : Des espèces tropicales localisées à...

Tragique accident entre Mazoudia-Chichaoua : Trois morts dans une collision entre taxis

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.