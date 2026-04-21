Dossier saharien : Le CS de l’ONU avance la date de la réunion ad hoc

Ce réaménagement s’explique par les impératifs liés à la situation au Moyen-Orient. En effet, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran doit expirer dans la nuit de mardi à mercredi, suscitant des préoccupations au sein de la communauté internationale.

Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, ainsi que Alexander Ivanko, chef de la MINURSO, devraient présenter jeudi deux rapports portant sur les développements survenus dans la région depuis le 31 octobre 2025, date d’adoption de la résolution 2797.

La réunion du 30 avril, consacrée à l’examen de la révision stratégique du mandat de la MINURSO conformément à la résolution 2797, reste maintenue sans modification.