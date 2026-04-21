Journée des prisonniers palestiniens : Grande marche de solidarité à Rabat

Tout au long du cortège, les manifestants ont scandé des slogans en faveur de la résistance palestinienne, appelant à la libération des prisonniers palestiniens et à la protection de la mosquée Al-Aqsa. Comme ils ont exigé le retrait d’un projet de loi de la Knesset israélienne ouvrant la voie à l’application de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens. Les Marocains réunis à cette occasion n’ont pas manqué de dénoncer les massacres commis par Israël et appelé à mettre fin au processus de normalisation avec l’entité sioniste.

Des posters de la star du football, Hakim Ziyech en l’occurrence, ont été brandis par les manifestants qui ont salué l’attitude courageuse de cet athlète qui a marqué les esprits. Pour rappel, le maestro marocain, sociétaire du Wydad, club casablancais, a été menacé par Itamar Bengvir, sinistre responsable sioniste pour avoir réagi à la nouvelle loi adoptée par la Knesset sur la liquidation physique des détenus palestiniens.

À noter que le Conseil national palestinien, affilié à Organisation de libération de la Palestine (OLP), a proclamé en 1974 le 17 avril comme « Journée des prisonniers palestiniens ». Chaque année, les Palestiniens marquent cette date par diverses activités, manifestations et symposiums afin de porter la question des détenus sur la scène internationale.

Selon des organisations palestiniennes et israéliennes de défense des droits humains, plus de 9 600 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes. Ils seraient exposés à des pratiques telles que la torture, la privation de nourriture et la négligence médicale, ayant entraîné la mort de dizaines d’entre eux.