Manœuvres dans le détroit de Taïwan : Pékin à l’affut…

Plus de 17 000 soldats sont mobilisés autour des deux grands points de tension de la région, à savoir Taïwan, mais aussi la mer de Chine méridionale, objets de frictions entre Washington et Pékin. Dans cette zone stratégique, l’Empire du Milieu revendique la souveraineté de plusieurs îlots contrôlés de fait par les Philippines. Selon le général philippin Fransisco Lorenzo, cette édition des exercices annuels baptisés Balikatan, ou « épaule contre épaule », est la plus importante jamais organisée.

Quelque 10 000 soldats américains sont mobilisés. Washington veut montrer que son implication au Moyen-Orient ne signifie pas un désintérêt pour la région. « Permettez-moi d’être clair : quels que soient les défis ailleurs dans le monde, l’attention des Etats-Unis portée à l’Indo-Pacifique et notre engagement indéfectible envers les Philippines demeurent inébranlables », explique le lieutenant-général américain Christian Wortman.

L’implication de l’armée japonaise avec 1 400 soldats a également de quoi agacer Pékin. Des exercices de tir réel doivent avoir lieu. Les forces armées japonaises auront à couler un navire démineur de l’époque de la Seconde Guerre mondiale à l’aide d’un missile de croisière, a indiqué le porte-parole philippin pour les manœuvres, Dennis Hernandez.

Les relations sino-nippones sont particulièrement dégradées depuis que la Première ministre japonaise a laissé entendre que son pays pourrait intervenir en cas d’attaque chinoise sur Taïwan. La France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada se joignent aux exercices.

« Ce dont la région Asie-Pacifique a le plus besoin, c’est de paix et de tranquillité, ce dont elle a le moins besoin, c’est de l’intervention de forces extérieures venues semer la division et la confrontation », a lancé Guo Jiakun, le porte-parole de la diplomatie chinoise, en appelant les différents pays « à ne pas jouer avec le feu ». Ces manœuvres doivent se dérouler pendant 19 jours au total.