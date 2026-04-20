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Attentat de Butler visant D. Trump : MAGA en proie au doute

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Attentat de Butler visant D. Trump : MAGA en proie au doute

Le détonateur de cette vague de défiance remonte à Joe Kent, ancien directeur du Centre national antiterroriste et récemment démissionnaire de l’administration Trump en désaccord avec la politique iranienne du président. Il a affirmé sur le plateau de Tucker Carlson que les investigations sur la fusillade de Butler avaient été interrompues avant leur terme.

Trisha Hope, déléguée républicaine du Texas à la convention nationale de 2024 est aussi perplexe. « Depuis la tentative d’assassinat dont il a été victime, Trump n’a manifesté aucun intérêt pour enquêter sur ce qui s’est réellement passé. Il n’en parle jamais, comme si cela n’avait jamais eu lieu, sauf lorsqu’il nous dit qu’il a reçu une balle pour nous », s’étonne-t-elle.

Le comédien Tim Dillon, connu pour sa proximité avec l’univers trumpiste, a déclaré publiquement qu’il pensait que l’attentat avait peut-être été mis en scène.

Candace Owens, figure de la droite radicale qui a depuis rompu avec Trump, avance une autre explication, en désignant Miriam Adelson, milliardaire israélo-américaine et donatrice républicaine, comme commanditaire de l’attentat, au motif que Trump n’aurait pas tenu sa promesse d’autoriser l’annexion israélienne de la Cisjordanie occupée.

Se demandant si le mouvement MAGA est en train de se fissurer, le site Géopolitique Profonde perçoit dans ces nouvelles réactions à l’incident Butler, « un mécanisme de désenchantement » qui « s’inscrit dans un contexte de ruptures multiples entre Trump et sa coalition originelle ». « La décision de s’engager militairement contre l’Iran, en contradiction frontale avec les promesses de campagne d’un retrait des aventures guerrières au Moyen-Orient. »

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