Décarbonation de la centrale de Laayoune : L’ONEE s’allie à Nareva et GE Vernova

La branche Gas Power de GE Vernova, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), et Nareva, société marocaine spécialisée dans le développement et l’exploitation de projets indépendants de production d’électricité, ont annoncé, mardi, la signature d’un Mémorandum d’Entente (MoU) pour la décarbonation de la centrale électrique à fuel de Laâyoune à travers sa conversion à l’hydrogène vert.