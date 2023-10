Crise au Niger : Alger attend des « clarifications » de Niamey

« Le gouvernement algérien a décidé de surseoir à l’engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu’à l’obtention des clarifications qu’il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne » au Niger, a indiqué un communiqué produit lundi par le ministère des Affaires étrangères. Alger rappelle que les autorités nigériennes avaient informé le gouvernement algérien, le 27 septembre, « par lettre officielle […] de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle à laquelle le Niger est confronté ».

Abdelmadjid Tebboune, président algérien, avait ensuite chargé le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, « de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais […] pour y entamer des discussions préparatoires », selon la même source. Mais les échanges entre les deux chancelleries sur « le programme et le contenu de cette visite » n’ont pas été « concluants », a ajouté le communiqué. « Des déclarations officielles et publiques d’autorités nigériennes ont suscité des interrogations légitimes quant à leur disposition réelle à donner suite à leur acceptation de la médiation algérienne », déplore également l’Algérie.

Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre du Niger, avait déclaré avoir appris l’acceptation de cette médiation sur les réseaux sociaux, accusant à demi-mot l’Algérie de « manipulation ». Alger avait proposé fin août des discussions politiques « pendant six mois au maximum […] avec la participation et l’approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion », sous la tutelle d’une « autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique », afin de conduire au « rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays ».

Le Niger est gouverné depuis plus de deux mois par des militaires arrivés au pouvoir après un coup d’Etat qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum.

Retrait français

En attendant, les premiers départs de militaires et d’équipements français du Niger « conformément à la planification, à la coordination en cours », sont attendus depuis que militaires français et nigériens ont trouvé un accord de coordination technique. Le retrait français passera par le Tchad mais pas par le Bénin, route la plus courte pour rejoindre le golfe de Guinée, puis la France. L’accord de retrait finalement scellé après des discussions-marathon a permis d’aplanir les divergences, disent les autorités nigériennes… Si, à Paris, l’état-major des armées ne donne aucune indication sur la manœuvre à venir, les militaires nigériens ont en revanche publiquement esquissé les contours du retrait français : les 400 soldats présents dans la zone des trois frontières, vont rejoindre Niamey. Puis, l’ensemble des forces françaises, soit 1 500 hommes, rejoindront le Tchad par la route, avant d’être rapatriés.

Ce plan de retrait validé prévoit que sur le sol nigérien, les véhicules militaires français devront démonter les armes de bord. La sécurité sera du ressort des Forces armées nigériennes (FAN).

Le premier convoi composé de camions et de blindés légers prend la route mardi, indique l’armée française : route nationale 1, plein Est, 1 700 kilomètres pour atteindre le camp Cosseï à Ndjamena. « Ça va être long, long et pénible », confie un haut-gradé français.

Alors pour échapper à la longue route vers le Tchad, les militaires français espèrent que les conditions du retrait vont au fil des jours s’assouplir, et surtout que les vols dérogatoires vont se multiplier. D’ailleurs ce lundi, relèvent-ils, un avion a ainsi pu s’envoler de Niamey avec un premier groupe de militaires prioritaires et rejoindre la France en quelques heures.