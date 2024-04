Crédit bancaire : Une hausse de +5,7% de l’encours à fin février en glissement annuel

Par type de crédits, l’évolution mensuelle de l’encours intègre une baisse de -1,5% des comptes débiteurs et crédits de trésorerie à 244,9 Mrds DH (-2,4% par rapport à février 2023), une stagnation des crédits immobiliers à 302,1 Mrds DH consécutivement à la légère baisse de -0,1% des crédits à l’habitat à 243,8 Mrds DH (+1,6% par rapport à février 2023) et au retrait de -1,2% des crédits aux promoteurs immobiliers à 52 Mrds DH (-1,1% par rapport à février 2023). Elle comprend également la hausse de +0,6% des crédits à l’équipement à 199,2 Mrds DH (+10,8% par rapport à février 2023), un surplace des crédits à la consommation à 57,9 Mrds DH (+0,5% comparativement à février 2023), et une légère amélioration de +0,2% des crédits diverses sur la clientèle à 189,8 Mrds DH (+25,2% par rapport à février 2023).

Pour leur part, les créances en souffrance ressortent en hausse de +1,3% à 95,1 Mrds DH comparativement à fin janvier 2023 (+6,0% par rapport à février 2023) pour un taux de contentieux de 8,7% (contre 8,6% en janvier 2024).