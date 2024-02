Course à la présidence de l’U.A : La diplomatie algérienne implique le Polisario

A. Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, a reçu jeudi à Alger, M. Sidati son vis-à-vis du mouvement séparatiste du Polisario. Les deux parties « ont réitéré leur soutien au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et à son envoyé personnel, Staffan de Mistura, dans leurs efforts visant à relancer le processus politique pour le règlement du conflit du Sahara occidental sur la base de l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU », informe la diplomatie algérienne.

Les deux parties ont également abordé « les principales questions inscrites à l’ordre du jour du prochain sommet de l’Union africaine (UA) et de la réunion ministérielle préparatoire à cette échéance », ajoute un communiqué ad-hoc. En effet, Addis-Abeba accueillera, les 17 et 18 février, la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etats de l’Union africaine. Le conclave verra l’élection d’un nouveau président de l’UA, pour un mandat d’une année, poste qui reviendra au groupe de l’Afrique du Nord.

Cette rencontre entre l’Algérie et le Polisario est la dernière étape de la tournée qui a conduit la semaine dernière le chef de la diplomatie algérienne en Tunisie et Libye. Deux visites destinées à s’assurer du soutien de Tunis et Tripoli à la candidature du président Abdelmadjid Tebboune à la présidence de l’UA.

Le Polisario à Moscou

Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’une délégation séparatiste, conduite par son coordinateur avec la MINURSO, est en visite en Russie où elle a été reçue, à Moscou, par Alexander Kinchak, directeur de la division du Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère russe des Affaires étrangères.

La rencontre « a permis aux deux parties de discuter et d’échanger des points de vue sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment le processus de paix parrainé par les Nations unies au Sahara occidental et les relations russo-sahraouies », assure l’agence de presse du Polisario.

Cette visite intervient quelques jours après la réunion, tenue le 30 janvier à Moscou, entre Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, et Boumediene Guennad, ambassadeur algérien. La question du Sahara était au menu des discussions entre les deux diplomates. La partie algérienne a, d’ailleurs, défendu l’option des « négociations directes » entre le Maroc et le Polisario.

Les séparatistes se rendant en Russie étaient reçues naguère par M. Bogdanov, comme le confirment les visites d’octobre 2021 et décembre 2022.