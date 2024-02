Consécration : Alten Maroc, primée “Best Place to Work” en 2023 pour la 2ème fois

Ce programme récompense les entreprises qui favorisent une culture d’entreprise exemplaire, propice à un environnement de travail positif et motivant pour les employés, indique Alten Maroc dans un communiqué. “Alten Maroc se démarque par son engagement envers le bien-être de ses collaborateurs, la promotion de la diversité et l’inclusion, ainsi que la création d’opportunités d’évolution professionnelle”, assure la même source.

“Nous sommes honorés de figurer parmi les meilleures entreprises au Maroc et en Afrique au sein du Programme Best Place to Work”, a déclaré Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et de la Communication, citée par le communiqué. Et d’ajouter : “Cela atteste de notre engagement continu envers nos collaborateurs et de notre vision de créer un environnement permettant l’épanouissement et le développement personnel et professionnel de chacun”.

Par ailleurs, Alten Maroc cite les diverses initiatives mises en place en 2023, notamment des programmes comprenant plus de 80 formations de haut niveau, ainsi que 78 événements internes incluant des activités sportives, des after-work, des journées thématiques, des activités théâtrales et un gala annuel.

En outre, poursuit le communiqué, Alten Maroc offre un suivi personnalisé des carrières de ses collaborateurs, favorisant leur évolution équitable et réussie au sein de l’entreprise. L’environnement de travail, riche en projets de haute valeur ajoutée et ouvert sur le plan international, offre aux collaborateurs l’opportunité de découvrir de nouvelles pratiques et méthodes de travail. L’entreprise évoque également les avantages sociaux compétitifs, adaptés à l’expérience et aux compétences de chacun, complétés par une couverture maladie atteignant un taux de remboursement de 95%. Enfin, une communication transparente et fluide est assurée à travers divers canaux tels que l’intranet, les réunions de communication, les entretiens annuels et les rencontres mensuelles avec le Management.

Cette remarquable performance au sein du Programme “Best Place to Work” témoigne de l’engagement de l’entreprise envers le bien-être de ses employés et sa culture. En mettant l’accent sur la diversité, l’inclusion et les opportunités de développement professionnel, Alten Maroc reflète ses valeurs fondamentales en termes d’éthique, d’intégrité et de responsabilité sociale.